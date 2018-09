lavoro

Ferrero assume operai e altre figure in Italia

La Ferrero è alla ricerca di operai presso vari stabilimenti italiani oltre ad altre figure diplomate e laureate...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/09/2018 - 11:23:18 Letto 349 volte

La Ferrero viene fondata ad Alba, in provincia di Torino, negli anni 40 da Pietro Ferrero, capostipite di una tenace famiglia piemontese arrivata oggi alla terza generazione.

Pietro Ferrero cominciò con un piccolo laboratorio di dolci, che in pochi anni diventa una grande azienda espandendosi in tutta Italia grazie alla creazione di tanti prodotti quasi tutti a base di nocciole (un ottimo alimento dal costo contenuto per quegli anni), ma soprattutto grazie alla nascita della Nutella il prodotto principale conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Negli 50/60 il Gruppo inaugura un grande stabilimento di produzione in Germania e successivamente anche in Francia, estendendosi in poco tempo anche in Europa: Spagna, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Irlanda, Austria, Svezia e Regno Unito.

Negli anni successivi Ferrero riesce ad esportare il proprio marchio anche oltreoceano: America, Asia, Africa, Australia, Messico, Cina e Turchia diventando una delle più importanti realtà multinazionali del mondo con 78 società e 22 stabilimenti produttivi presenti in 160 Paesi.

L’azienda mette sempre al primo posto i propri prodotti e le proprie persone, unendo le capacità artigianali della tradizione alla tecnologia più all’avanguardia.

L'azienda ha pubblicato nuovi annunci di lavoro perchè è alla ricerca di operai presso vari stabilimenti italiani oltre ad altre figure diplomate e laureate.

Ferrero è quindi in continua espansione nei mercati emergenti e le possibilità di sviluppo professionale e di carriera internazionale nel Gruppo sono tantissime, per questo è sempre alla ricerca di giovani talenti da inserire nelle tante sedi sia Italia che all’estero.

Per verificare le figure ricercate e candidarvi potete cliccare qui

Fonte: http://suntini.it/diariolavoro_ferrero_sett.html

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!