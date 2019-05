lavoro

Ferrero: continua la ricerca di operai e altre figure

Il gruppo Ferrero ha aggiornato e riconfermato ad aprile gli annunci di lavoro riguardanti la ricerca di operai e tante altre figure diplomate e laureate.

Lavorare in Ferrero significa operare per la più grande azienda alimentare italiana e una delle più grandi industrie dolciarie al mondo, ciò vuol dire entrare a far parte di una famiglia allargata, che permette a tutti i dipendenti di apprendere e crescere insieme all'azienda, migliorando ogni giorno la qualità della propria vita.

Chi entra a far parte dell'azienda deve avere una mente aperta, approccio proattivo e flessibilità. Il contributo e l'impegno dei dipendenti sono individuali, di squadra e organizzativi, quindi è necessario avere la capacità di lavorare in modo indipendente, come parte di un team e costruire buone relazioni con tutte le parti interessate inoltre l'azienda, per far sentire i propri dipendenti importanti all'interno della squadra, mette a disposizione vari corsi e piani di inserimento.

Ferrero, nata come piccola pasticceria di Alba gestita da Pietro e Piera Ferrero, si è trasformata negli anni in una grande azienda multinazionale e terzo più grande Gruppo a livello mondiale nel mercato del cioccolato.

Oggi rappresenta un'organizzazione globale, è presente in 55 paesi e offre lavoro a quasi 35.000 professionisti e talenti provenienti da ogni parte del mondo. La più grande sfida per il futuro è continuare a crescere nei mercati sempre nuovi, creando per le persone opportunità di sviluppo e carriera sempre più stimolanti.

Tra i suoi tantissimi prodotti, amati e apprezzati da generazioni e generazioni e venduti in oltre 170 paesi, ricordiamo la Nutella, che è diventata una delle specialità dolciarie più famose a livello mondiale; Ferrero Rocher, che rappresenta la pralina numero uno al mondo; ovetto Kinder, Kinder Bueno, ma anche le famose caramelle TicTac fino ad arrivare ai gelati Kinder.

Per verificare tutte le figure ricercate e candidarvi potete cliccare qui

