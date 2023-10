lavoro

Ferrero: nuove assunzioni di Operai ed altre figure

Il Gruppo dolciario ricerca personale per gli stabilimenti in Italia.

Ferrero, azienda multinazionale specializzata in prodotti dolciari, effettuerà nuove assunzioni di operai, tecnici, responsabili ed altre figure da inserire presso gli stabilimenti di S. Angelo dei Lombardi (AV), Alba (CN), Caprarola (VT), Pozzuolo Martesana (MI), Balvano (PZ) e tutti quelli presenti in Italia.

Gli Operai dovranno occuparsi dei clienti e dei prodotti, movimentare e scaricare le materie prime in entrata sulle linee di produzione ed occuparsi di tutte le attività di imballaggio; i Tecnici Manutentori Elettronici dovranno eseguire attività di manutenzione preventiva, predittiva e da guasto sugli impianti di produzione, intervenire su problematiche sia software che hardware inerenti all’automazione industrial, analizzare i guasti e la diagnostica sia su processi di preparazioneche su apparecchiature più complesse e gestire i circuiti di sicurezza; i Responsabili della Struttura e della Manutenzione dovranno sviluppare e garantire l'implementazione complessiva di un ambiente di lavoro, mantenere e monitorare gli edifici per il polo Italia in termini di costi, efficienza e investimenti, garantire che le strutture degli uffici siano mantenute in conformità con gli standard e le normative governative, gestire il progetto, supervisionare e coordinare il lavoro degli appaltatori, gestire il comfort, l'ottimizzazione dei costi e la sostenibilità; gli Specialisti in Sviluppo e Formazione dovranno occuparsi dei principali processi di formazione, sviluppo e del riesame della gestione operativa, supportare la definizione e l'implementazione delle linee guida, identificare le esigenze formative e le lacune in base alle esigenze aziendali, partecipare a gruppi di progetto internazionali per la definizione di nuovi contenuti formativi, gestire il budget per le funzioni di riferimento, generare e utilizzare report statistici sul sistema di gestione dell'apprendimento.

