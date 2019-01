lavoro

Ferrovie dello Stato: 4.000 nuove assunzioni nel 2019

Processo di ricambio generazionale alle Ferrovie dello Stato, che sarà consolidato durante quest'anno e che riguarderà l'assunzione di oltre 4mila giovani. Le assunzioni interesseranno un pò tutti i settori.

Con il nuovo anno arrivano nuove assunzioni da parte delle aziende. L’a.d. di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, ha infatti dichiarato che è stato avviato un importante processo di ricambio generazionale che sarà consolidato durante quest’anno e che riguarderà l’assunzione di oltre 4mila giovani. Le assunzioni interesseranno un po’ tutti i settori e verranno così suddivise: circa 2mila persone saranno assunte come macchinisti, capotreno, capostazione, addetti all’assistenza ai viaggiatori e alla security; oltre 1000 neoassunti si occuperanno della manutenzione dei treni e dell’infrastruttura garantendo il costante miglioramento delle performance del trasporto ferroviario in termini di affidabilità, disponibilità e puntualità.

Ma non è finita qui infatti il nuovo Piano Industriale quinquennale di FS prevede nuove assunzioni anche in altri settori strategici dell’azienda e cioè nella Logistica, dove si cercano 600 giovani che saranno impegnati nel rilancio del trasporto merci su ferrovie; nel settore Trasporto Pubblico Locale dove saranno impegnati oltre 250 autisti ai quali spetta il compito di migliorare gli standard qualitativi del trasporto urbano ed extraurbano nelle regioni dove FS Italiane è presente.

Il Gruppo FS, nato nel 1905, è oggi tra le più grandi realtà industriali in Italia con una lunga storia ed è uno dei motori di sviluppo più importanti che ha contribuito alla crescita economica, sociale e culturale del Paese e che mira a diventare l’impresa di sistema al servizio dei pendolari e dei passeggeri dei treni ad alta velocità.

FS controlla le società operative dei vari settori come Trenitalia, che è la principale società italiana per la gestione del trasporto ferroviario passeggeri; Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che gestisce l'infrastruttura ferroviaria nazionale; Italferr, che opera sul mercato italiano e internazionale nel campo dell'ingegneria dei trasporti etc. Anche ANAS, leader a livello internazionale nella progettazione, costruzione e manutenzione delle strade italiane, fa parte del gruppo FS e per la società sono previste 450 assunzioni.

