Ferrovie dello Stato assume diplomati e laureati

La ricerca riguarda diplomati e laureati, con buone doti relazionali, capacità decisionali, di problem solving e di leadership.

FS Italiane, tra le più grandi realtà industriali in Italia con una lunga storia, è uno dei motori di sviluppo più importanti che ha contribuito alla crescita economica, sociale e culturale del Paese. Grazie al Piano Industriale 2020/2023 Ferrovie assumerà nuovo personale: Tecnici della Protezione Aziendale, che dovranno supportare il personale di protezione aziendale, monitorare le criticità di security, alimentare i sistemi informativi dedicati, supportare il personale di bordo e di terra; Specialisti Espropri, che dovranno assicurare la corretta ed efficace gestione delle attività espropriative e di acquisizione, gestire e curare tutte le fasi del procedimento espropriativo, predisporre l'emissione degli elaborati, fornire il supporto specialistico al direttore lavori; Esperti Sottosistemi di Segnalamento Ferroviario, i quali dovranno gestire il processo di certificazione in ambito ferroviario o metropolitano, occuparsi di tutte le attività ispettive e/o di assessment certificativo; Responsabili di Progetto, che dovranno perseguire gli obiettivi di tempi, costi e qualità assegnati ai progetti, curare e coordinare le attività di progettazione, definire gli input necessari per lo sviluppo delle progettazioni, fornire supporto nella gestione dell’investimento nell’intero ciclo di vita del progetto etc.

