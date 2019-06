lavoro

Ferrovie dello Stato, ripartiti i Recruiting Day: candidature entro il 17 giugno 2019

Recruiting Day Ferrovie dello Stato giornate speciali organizzate appositamente per incontrare e conoscere giovani da inserire nei vari profili professionali.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/06/2019 - 10:33:30 Letto 406 volte

Nel gruppo ferroviario FS sono ripartiti i Recruiting Day, giornate speciali organizzate appositamente per incontrare e conoscere giovani da inserire nei vari profili professionali. Per poter partecipare a queste nuove assunzioni basta inviare la propria candidatura entro le ore 23:59 del 17 giugno e, dopo aver superato le prove online, si passerà al Recruiting Day attraverso incontri conoscitivi che si terranno il giorno 8 luglio 2019, se si presenta la candidatura per RFI (società del Gruppo FS responsabile della gestione della rete ferroviaria nazionale) e il giorno 16 luglio 2019, se si presenta la candidatura per Trenitalia (società leader nel mercato dei trasporti in Italia e in Europa con una flotta di convogli tra le più moderne al mondo, che trasporta centinaia di milioni di persone ogni anno) o ITALFERR (società alla quale è affidato il compito di elaborare la progettazione, effettuare le gare d’appalto, eseguire la direzione e supervisione dei lavori per tutti i grandi investimenti infrastrutturali del Gruppo).

Il gruppo FS offre un ambiente di lavoro dinamico in un contesto sfidante, all’interno del quale ogni persona avrà la possibilità di crescere professionalmente occupandosi di processi aziendali differenti.

Ricordiamo che Ferrovie dello Stato, nato nel 1905, rappresenta uno dei motori di sviluppo più importanti che ha contribuito alla crescita economica, sociale e culturale dell’Italia e che aspira a diventare l’impresa di sistema al servizio dei pendolari e dei passeggeri dei treni ad alta velocità.

Per verificare nello specifico tutte le figure ricercate e candidarvi al nuovo Recruiting Day di FS potete cliccare qui

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!