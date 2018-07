Festino di Santa Rosalia

Festino, un euro per partecipare alla processione a fianco del sindaco Orlando

Dieci posti a un euro per partecipare alla processione di Santa Rosalia a fianco del sindaco Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/07/2018 - 21:01:17 Letto 322 volte

Dieci posti a un euro per partecipare alla processione di Santa Rosalia a fianco del sindaco Leoluca Orlando e immergersi nella celebrazione religiosa più importante dell'anno a Palermo. L'esperienza "Join St. Rosalia Feast with the Mayor" si può prenotare sul sito di Airbnb.

Il Festino, in programma a Palermo la sera di sabato 14 luglio, ogni anno attrae più di 350 mila partecipanti, tra palermitani e turisti. Il primo cittadino in persona accoglierà e accompagnerà i dieci ospiti d'onore durante il tradizionale corteo lungo il centro storico accanto al carro di Santa Rosalia, in un mix di folklore e religione che trova il suo culmine nei tradizionali fuochi d’artificio che illuminano a giorno il mare del Foro Italico.

“Per la prima volta - commenta Matteo Frigerio, Country Manager Airbnb Italia - una città diventa host di un’Esperienza Airbnb. Si tratta di un’occasione incredibile per i viaggiatori, specialmente internazionali, di conoscere da vicino una parte importante della storia e della tradizione palermitana. Crediamo che il turismo esperienziale e la cultura costituiscano due leve importanti attraverso cui le città potranno valorizzare il proprio patrimonio. Palermo in questo ha dimostrato una lungimiranza particolare, e siamo felici di essere al fianco della Città e del sindaco nel far conoscere meglio la sua incredibile bellezza alla nostra community di oltre 300 milioni di viaggiatori”.

"Questa iniziativa di Airbnb - afferma Leoluca Orlando - conferma come Palermo sia divenuta polo di attrazione ed interesse per il turismo nazionale ed internazionale. È anche la conferma di come l'incontro fra una lungimirante visione d'impresa e la capacità di dialogo della pubblica amministrazione possa essere il cardine attorno al quale costruire sinergie per generare nuova economia a vantaggio della comunità locale ed essere volano di sviluppo sociale ed economico. Sono certo che gli ospiti stranieri saranno entusiasti dell'esperienza del Festino, che quest'anno è dedicato ai bambini e alle bambine, segno della voglia e della capacità di guardare al futuro con speranza e impegno".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!