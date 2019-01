lavoro

Fiat-FCA oltre 100 assunzioni di diplomati e laureati in Italia

Il Gruppo Fiat-FCA è alla ricerca di oltre 100 figure diplomate e laureate, da inserire nelle diverse aree professionali.

Pubblicata il: 23/01/2019

Il Gruppo Fiat-FCA è alla ricerca di oltre 100 figure diplomate e laureate, da inserire nelle diverse aree professionali: Information and Communication Technology, Finance, Manufacturing & Production, Engineering & Design etc., che saranno assunte presso gli stabilimenti in Italia e nel mondo.

Elemento fondamentale per la società è la sua forza lavoro e infatti Fiat-FCA offre ai propri dipendenti gli strumenti necessari per avere una carriera soddisfacente, uno stile di vita salutare e un futuro migliore. La cultura dell’azienda si fonda sulla collaborazione, sulla curiosità e sul pensiero di ogni singola persona e ogni dipendente, non importa quale sia la sua posizione nell’azienda, può guidare il cambiamento e le persone, affrontando le sfide di ogni giorno con spirito imprenditoriale.

Fiat è una famosa casa automobilistica italiana e uno dei maggiori gruppi industriali al mondo. Fu fondata a Torino da Giovanni Agnelli nel 1899, nel 1915 entra nei settori siderurgico e ferroviario, iniziando la costruzione della famosa fabbrica del Lingotto, a quei tempi la più grande d’Europa. Nel 2014 Fiat e il gruppo Chrysler, marchio americano fondato nel 1925 e specializzato soprattutto nella produzione di monovolume e di vetture di grandi dimensioni in Nord America, si fondono dando vita ad una nuova società, la FCA (Fiat Chrysler Automobiles).

Oggi il gruppo è una multinazionale che opera in più di 140 paesi con un organico di quasi 236.000 dipendenti e della quale fanno parte alcuni marchi famosi come Lancia, Alfa Romeo, Dodge, Abarth, Jeep, Maserati, Magneti Marelli etc.

Per verificare tutte le posizioni aperte e candidarvi potete cliccare qui

