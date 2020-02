lavoro

Fiat-FCA: oltre 100 nuove assunzioni in Italia

L'azienda cerca diplomati e laureati da inserire nei propri stabilimenti.

Pubblicata il: 20/02/2020

Il gruppo Fiat-FCA, grazie al nuovo piano di investimenti per la produzione di alcuni modelli di auto elettriche (come la Maserati e la 500), ha avviato un nuovo piano di assunzioni che prevede l’inserimento di 100 operai e tecnici presso gli stabilimenti in Italia.

Sul sito dell’azienda sono già presenti diversi annunci di lavoro che riguardano l’assunzione di diplomati e laureati, ma tanti altri ne arriveranno nei prossimi mesi.

Tra le figure ricercate: Manutentori elettronici, elettromeccanici e meccanici, i quali dovranno assicurare la perfetta efficienza e il funzionamento di macchinari e impianti meccanici, eseguire interventi di manutenzione, ispezionare periodicamente lo stato degli impianti, eseguire l’analisi dei guasti e la ricerca delle cause; Controller Senior, che dovranno gestire le chiusure mensili, analizzare e controllare gli investimenti, valorizzare lo stock; Capi Progetto, che dovranno partecipare alla fase di consegna dei componenti, contribuire alla definizione del piano di validazione tecnica del sistema assegnato, rendere disponibile la documentazione necessaria per implementare modifiche tecniche; Esperti di Conformità e Analisi dei Dati, che dovranno analizzare l'efficienza del veicolo e il consumo di carburante, controllare lo stato di risparmio di carburante della flotta etc.

Nel 2014, in seguito alla fusione con la Chrysler, gruppo automobilistico americano specializzato soprattutto nella produzione di monovolume e di vetture di grandi dimensioni, nasce il gruppo FCA, che è presente in 140 paesi nel mondo e dà lavoro a quasi 236.000 dipendenti.

