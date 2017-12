famiglie

Figli a carico, novità in arrivo

Novità in arrivo per i nuclei familiari con misure per ''aiutare le coppie sulla natalità'' e consentire ai figli di restare a carico della famiglia...

24/11/2017

Novità in arrivo per i nuclei familiari con misure per “aiutare le coppie sulla natalità” e consentire ai figli di restare a carico della famiglia, anche superando la soglia di reddito di 2.800 euro.

Il presidente della commissione Bilancio Giorgio Tonini (Pd) ha spiegato così gli interventi cui sta lavorando il Senato, insieme al governo, e che dovrebbero trovare spazio nella legge di bilancio 2018 all'esame di Palazzo Madama: “Se oggi un giovane prende 2.800 lordi esce dal carico familiare, quindi diventa un disincentivo fiscale''. Si punta, quindi, ad ''alzare un po' quel tetto. L'ideale sarebbe 5.000 euro, che l'Istat considera come soglia di povertà; avrebbe senso dire che sotto quella soglia devi essere a carico, altrimenti sei povero”.

In tal modo si amplierebbe il numero dei nuclei familiari che avrebbe diritto allo sconto sulle tasse previsto. Anche se non sarà possibile raggiungere la cifra indicata da Tonini, a causa della spesa che comporterebbe, il presidente della commissione Bilancio spera che si arrivi comunque ''il più vicino possibile a quella soglia''. Anche se ''la coperta, come sempre - ha concluso - è troppo corta. Bisogna far quadrare i conti''.

