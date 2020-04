Economia

Finanziaria, Armao: ''Il Governo non ha ancora approvato nessun testo''

Sull'approvazione della legge finanziaria non è stato approvato alcun testo.

08/04/2020

"In relazione alle indiscrezioni di stampa sull’approvazione della legge finanziaria nel corso della seduta della Giunta di ieri, si precisa che non è stato approvato alcun testo. Il Governo ha lungamente lavorato, per quasi dieci ore, sulle proposte elaborate dagli assessori, dai capigruppo di tutte le forze politiche del Parlamento, al fine di tradurre gli impegni per il rilancio economico dell’Isola in norme che possano essere condivise in modo ampio.

Resta centrale sul piano finanziario l'impiego del contributo al risanamento della finanza pubblica, attendiamo, quindi, gli esiti dell'Eurogruppo per concordare i margini di flessibilità con lo Stato.

Dopo un ulteriore confronto a partire da oggi, il Governo si riunirà nuovamente per approvare il testo da trasmettere all’Ars". Lo dichiara l’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao.

