Fincantieri assume diplomati e laureati

L'azienda cerca persone che hanno voglia di affrontare una nuova fase del proprio percorso professionale in un gruppo dinamico.

Fincantieri assumerà nuovo personale in possesso di diploma o di laurea, con spiccata curiosità intellettuale, tenacia e senso di responsabilità, capacità di affrontare la quotidianità con dinamismo e flessibilità, capacità di leadership, attitudine al team working, capacità di programmazione e pianificazione del lavoro, buone doti relazionali, comunicative e capacità di negoziazione, orientamento al cliente e al risultato, attitudine al problem solving, ottime capacità organizzative e gestionali.

La figura più ricercata è quella del Supervisore di Produzione da inserire in diversi settori: Area Condizionamento, Ventilazione e Safety, i quali dovranno supportare il capo officina nella definizione dei programmi di dettaglio, controllare la disponibilità di materiali e documenti di lavoro, coordinare l’insieme delle attività di montaggio dei sistemi di emergenza e sicurezza, di condizionamento e di ventilazione; Allestimento Impianti HVAC, che dovranno coordinare l’insieme delle attività svolte dalle ditte in appalto relative al montaggio degli impianti di condizionamento e ventilazione, gestire le problematiche progettuali e condividere le possibili soluzioni, supervisionare costantemente sul rispetto delle norme antinfortunistiche e di sicurezza; Allestimento Elettrico, che dovranno supervisionare le attività di sistemazione dei componenti dell’impianto elettrico in fase di preallestimento e a bordo, verificare l’isolamento elettrico di tutti i cavi, coordinare le attività di stesura cavi elettrici, imbarco macchinari elettrici e relativa carpenteria e gestire gli impianti.

