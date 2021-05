lavoro

Fincantieri assume diplomati e laureati

L'azienda ricerca persone determinate, dinamiche, motivate con capacità organizzative.

Fincantieri, leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e principale costruttore navale occidentale, presente in 4 continenti con 20 stabilimenti e oltre 19.000 dipendenti, assume diplomati e laureati che dovranno svolgere diverse mansioni.

Gli Addetti alla Pianificazione e al Controllo della Produzione dovranno elaborare i programmi di dettaglio delle attività dell’officina, coordinare e monitorare le attività di raccolta/archiviazione della relativa documentazione, controllare e quantificare lo stato dei lavori delle attività in appalto e delle forniture, verificare periodicamente l’avanzamento e garantire coerenza con i programmi generali di commessa; Supervisori di Produzione per Allestimento Elettrico, i quali dovranno supervisionare le attività di sistemazione dei componenti dell’impianto elettrico e delle attività di collegamento, gestire la conduzione e il mantenimento degli impianti, coordinare le ditte che eseguono lavorazioni in appalto, certificare il relativo stato di avanzamento lavori e verificare costantemente il rispetto delle norme antinfortunistiche e di sicurezza; Supervisori di Produzione per Allestimento Impianti, che dovranno gestire le problematiche progettuali e condividere le possibili soluzioni, verificare l’avanzamento dei programmi nave in collaborazione con il controllo produzione, partecipare agli incontri settimanali con altri enti aziendali e ditte; Supervisori di Produzione per Area Condizionamento e Ventilazione, che dovranno supportare il capo officina, controllare la disponibilità di materiali e documenti di lavoro, coordinare l’insieme delle attività di montaggio dei sistemi di emergenza e sicurezza, di condizionamento e di ventilazione, ottimizzare l’impiego delle risorse assegnate e garantire la corretta applicazione delle norme e delle procedure di sicurezza.

Il Gruppo ricerca persone con capacità di pianificazione e di gestione dello stress, orientamento ai risultati e all’innovazione, capacità di analisi, attenzione al cliente, attitudine al team-working, capacità di comunicazione, flessibilità, propensione al lavoro di squadra etc.

