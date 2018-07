Lavoro

Fincantieri: assunzioni di diplomati e laureati

Fincantieri è sempre alla ricerca di giovani in possesso di diploma o di laurea, qualificati...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/07/2018 - 10:31:10 Letto 444 volte

La Fincantieri, nata dall'IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale), è stata fondata nel 1959 come società finanziaria per il controllo dei principali cantieri italiani ed è uno dei più grandi gruppi cantieristici al mondo, leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e l'unico a livello internazionale capace di realizzare tutte le tipologie di mezzi navali di alta complessità: dalle navi militari, speciali e traghetti ai mega-yacht, sino alle riparazioni e trasformazioni navali ed altro. Il primo cantiere moderno italiano fu avviato nel 1780 a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e tra le unità prodotte nei propri cantieri sono da ricordare le icone della marineria internazionale quali l'Amerigo Vespucci e il transatlantico Rex, che nel 1933 vinse il premio "Blue Riband" (Nastro Azzurro) per la più veloce traversata atlantica di una nave passeggeri.

Oggi Fincantieri è diventata una multinazionale presente in Europa, Americhe e Asia con 20 cantieri e con più di 7 mila navi realizzate in oltre 230 anni di esperienza. Ma il successo di Fincantieri dipende soprattutto dalla sua forza lavoro ed è per questo che la società investe molto nello sviluppo e nella continua formazione delle sue risorse, un elemento importante per la crescita tecnico-professionale, infatti nel 2017 il Gruppo ha continuato a investire in programmi di formazione e sviluppo erogando oltre 550.000 ore di formazione.

Fincantieri è sempre alla ricerca di giovani in possesso di diploma o di laurea, qualificati, dinamici, motivati, flessibili e con spiccate curiosità intellettive i quali, con il loro impegno e passione, contribuiscono a creare non solo il futuro dell'Azienda, ma soprattutto il proprio futuro.

Per verificare le figure ricercate da Fincantieri e candidarvi potete cliccare qui.

Fonte: http://www.suntini.it/diariolavoro_fincantieri.html

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!