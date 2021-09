cartelle fiscali

Fisco: parte lo stralcio delle cartelle fiscali non ancora riscosse e contestate fino al 2010

Parte l'operazione 'stralcio' che porterà l'annullamento automatico di tutti gli importi iscritti a ruolo fino a 5mila euro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/09/2021 - 11:18:35 Letto 433 volte

L'Agenzia delle Entrate fa pulizia nel grande archivio delle cartelle fiscali non ancora riscosse e contestate fino al 2010. Parte l'operazione 'stralcio' che porterà l'annullamento automatico di tutti gli importi iscritti a ruolo fino a 5mila euro.

Che non varrà per tutti: è infatti previsto che i contribuenti dovranno avere un reddito imponibile fino a 30mila euro, sia se sono persone fisiche, sia se sono enti o società. Le modalità tecniche sono fissate in una circolare firmata dal direttore Ernesto Maria Ruffini. La cartella sarà cancellata anche se di valore complessivo superiore ma con singoli ruoli inferiori ai 5mila euro.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!