Formazione su e-learning a Strasburgo e Romania per volontari SVE: come candidarsi

L'Associazione InformaGiovani cerca 2 partecipanti siciliani per un progetto composto da 2 formazioni che avranno luogo a Strasburgo e in Romania.

L'Associazione InformaGiovani cerca 2 partecipanti siciliani per un progetto composto da 2 formazioni che avranno luogo a Strasburgo e in Romania, focalizzate su e-learning e l'utilizzo di strumenti ICT per il sostegno dell'apprendimento dei volontari SVE durante il loro servizio. Durante le formazioni, i partecipanti avranno la possibilità di imparare a creare corsi online e strumenti di valutazione e certificazione. Il risultato finale sarà un database con corsi online dedicati ai volontari in Servizio Volontario Europeo e Solidarity Corps.

Ai fini della partecipazione alla selezione, i candidati dovranno dare la propria disponibilità a partecipare ad un corso base sugli strumenti di e-learning (2-3 incontri presso la sede di InformaGiovani a Palermo). Tale corso sarà propedeutico alla partecipazione alle attività formative dei corsi al estero.

Gli obiettivi principali delle formazioni sono: dare agli operatori giovanili l'opportunità di acquisire nuove conoscenze, abilità e competenze sull'e-learning e sull'uso dei moderni metodi di apprendimento nel settore giovanile; promuovere l'uso di pratiche innovative nell'ambito del SVE, sull'uso intelligente delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e delle risorse educative gratuite; creare un database con corsi online che consenta ai volontari SVE di sviluppare le proprie competenze personali nel corso del loro Servizio e che sosterrà la loro transizione dal mondo del volontariato al mondo professionale; creare uno strumento innovativo di identificazione e convalidazione delle competenze acquisite mediante l'educazione non formale, attraverso l'e-learning; sviluppare competenze necessarie per diventare un e-mentore.

Formazione a Strasburgo, Francia, dal 21 al 30 Giugno 2018

I partecipanti miglioreranno i corsi di formazione online della piattaforma e creeranno strumenti e metodi di valutazione della certificazione. I partecipanti rifletteranno su idee innovative per il riconoscimento e la certificazione delle competenze per i beneficiari dell'e-learning, e condivideranno proposte concrete.

Formazione in Romania – a Settembre 2018 - date da confermare (durata 6 giorni)

I partecipanti miglioreranno le proprie competenze che li agevoleranno nel loro futuro ruolo di e-mentor per volontari in Servizio Volontario Europeo e non.

​Profilo dei partecipanti:

Educatori giovanili, responsabili di progetti SVE, mentore, tutor o supervisore di volontari SVE, ex-volontari SVE;

Esperienza nel lavoro con i giovani (esperienze come mentore, tutor o coordinatore di progetti SVE);

Buona conoscenza della lingua inglese;

Buona conoscenza del Programma Erasmus Plus in particolare dell'azione Servizio volontario Europeo.

Tutte le spese di vitto e alloggio sono coperte dal programma Erasmus+ per l'intera durata dello scambio.

I partecipanti saranno ospitati in varie strutture che soddisfanno gli standard delle formazioni. I partecipanti dormiranno in stanze condivise con 2-4 letti, con bagno e doccia. Il vitto sarà organizzato nelle stesse strutture o presso ristoranti locali.

Inoltre ai partecipanti sarà dato un rimborso dei costi di viaggio fino ad un importo massimo di Euro 275,00 per ogni formazione. Qualora il costo del biglietto fosse maggiore, la parte eccedente sarà a carico del/la partecipante. È richiesta una quota di partecipazione pari a Euro 30,00 (da versare in Italia per la copertura assicurativa) e una quota di Euro 25,00 per ogni formazione (quindi per tutte e tre le formazioni la quota è 75 euro).

I candidati italiani interessati a partecipare devono compilare il modulo di iscrizione online (qui) entro il 6 maggio 2018 indicando anche un account Skype per una intervista. Soltanto i candidati pre-selezionati per un’intervista verranno contattati.

