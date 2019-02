lavoro

Forze Armate: concorso per 306 Allevi Marescialli

Il Ministero della Difesa ha indetto 3 concorsi per 306 allievi marescialli delle Forze armate.

Pubblicata il: 20/02/2019

Il Ministero della Difesa ha indetto 3 concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale da avviare al 22° corso biennale (2019-2021) per allievi marescialli delle Forze armate. Nello specifico sono ricercati: 129 allievi marescialli dell'Esercito, 81 allievi marescialli della Marina Militare e 96 allievi marescialli dell'Aeronautica Militare.

I requisiti per partecipare ai concorsi sono: cittadinanza italiana; possesso del diploma; godimento dei diritti civili e politici; avere idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione; aver tenuto condotta incensurabile etc.

Le prove d’esame per il concorso di 129 allievi marescialli dell'Esercito consisteranno in: prova per la verifica delle qualita' culturali e intellettive; prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese; prove di verifica dell'efficienza fisica; accertamento dell'idoneita' psico-fisica; accertamento dell'idoneita' attitudinale; tirocinio; valutazione dei titoli di merito.

Le prove d’esame per il concorso di 81 allievi marescialli della Marina Militare consisteranno in: prova per la verifica delle qualita' culturali e intellettive; accertamento dell'idoneita' psico-fisica; accertamento dell'idoneita' attitudinale; prove di verifica dell'efficienza fisica; prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie; valutazione dei titoli di merito.

Le prove d’esame per il concorso di 96 allievi marescialli dell’Aeronautica Militare consisteranno in: prova per la verifica delle qualita' culturali e intellettive; accertamento dell'idoneita' psico-fisica; prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie; tirocinio; valutazione dei titoli di merito.

Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita; indirizzo di residenza; possesso della cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; l'istituto scolastico presso cui hanno conseguito il titolo di studio etc.

La domanda di partecipazione deve essere presentata il 17 marzo 2019.

Per il bando completo e per inviare la vostra domanda potete cliccare qui

Fonte: http://suntini.it/diariolavoro_marescialli_feb_2019.html

