Fud Bottega Sicula apre a 58 nuove assunzioni tra Palermo, Catania e Milano

Tra i progetti del brand gastronomico un nuovo locale in apertura sui navigli di Milano e un temporary restaurant sulla spiaggia di Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/05/2018 - 09:55:45 Letto 412 volte

Fud Bottega Sicula apre oggi la selezione per altri 58 collaboratori, tra personale di sala e cucina, cuochi e area marketing che verranno assunti nelle prossime settimane tra Catania, Palermo e Milano.

“Quando due anni fa abbiamo iniziato a selezionare il personale per la nuova apertura di Palermo non ci aspettavamo una risposta così imponente da parte della città - racconta Andrea Graziano, l'ideatore di Fud Bottega Sicula - abbiamo visionato oltre 3000 curricula diventando un vero e proprio caso virale con '50xFud', un progetto che abbiamo creato in occasione dell’apertura del nuovo punto vendita e che ha trasformato la tradizionale ricerca di personale in un video virale con oltre 800 mila visualizzazioni Facebook”.



Uno degli obiettivi della selezione delle risorse è anche quello di integrare culture ed estrazioni differenti includendo anche persone con percorsi difficili come rifugiati politici ed ex-detenuti.



Fud Bottega Sicula ricerca:



- 35 persone a Milano (15 in cucina e 20 in sala)

- 13 persone a Catania (10 in sala, 2 in cucina, 1 responsabile social media marketing)

- 10 persone a Palermo (2 in cucina e 8 in sala)



È possibile inviare la propria candidatura dall’area "Lavora con Noi" del sito www.fud.it e accedere alla selezione compilando la scheda anagrafica e il test attitudinale.

