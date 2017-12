laureati

Fuga di cervelli: metà delle menti siciliane più brillanti sceglie di laurearsi al Nord

Quasi metà dei siciliani diplomati con il massimo dei voti si laurea al Nord o comunque fuori dalla Sicilia.

27/11/2017

Quasi metà dei siciliani diplomati con il massimo dei voti si laurea al Nord o comunque fuori dalla Sicilia. Si tratta di giovani brillanti che per acquisire una preparazione migliore ha deciso di trasferirsi e laurearsi al Nord o in altri prestigiosi atenei dell’Italia centrale. È una fuga di cervelli senza fine, che vede perdere alla Sicilia molti giovani talentuosi che probabilmente non vedono un futuro nella loro terra, allontanando in questo modo anche le possibilità di ripresa per l’Isola.

Il fenomeno emerge dagli ultimi dati pubblicati dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sui laureati dell’anno accademico 2015/2016, l’ultimo disponibile. E i numeri raccontano che su 1.405 laureati magistrali residenti in Sicilia, che alcuni anni prima sono riusciti a strappare il diploma col massimo punteggio, solo 766 hanno discusso la tesi in uno degli atenei siciliani. Il resto, ben 639 studenti (pari al 45,5 per cento del totale), ha preferito fare le valigie e proseguire gli studi in uno degli atenei italiani che nei ranking internazionali si piazza più in alto di quelli siciliani. Per l’esattezza, il 34 per cento si laurea in Padania e dintorni. Un altro 11,5 per cento in una delle università delle regioni Lazio e in Toscana. I migliori si spostano più di quanto non avvenga per coloro che si diplomano con votazioni inferiori.

Per la Sicilia si tratta di una perdita di cervelli notevole. Perché tra tutti i laureati (triennali, a ciclo unico e magistrali) residenti in Sicilia la percentuale di coloro che restano al di qua della Calabria ammonta al 68 per cento: il 70 per cento fra i triennalisti e il 60 per cento per chi prosegue con la laurea specialistica. Per avere un’idea del fenomeno basta citare i dati di altre regioni. In Lombardia la quota di laureati magistrali che conseguono il titolo nella stessa regione di residenza ammonta all’88 per cento. Percentuale che si ripete per il Lazio e che cala al 78 per cento in Piemonte.

