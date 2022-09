tetto prezzo gas

Gas, dal Consiglio Europeo ''Passo importante'' per tetto al prezzo. Cingolani: ''Molti Paesi condividono la nostra posizione''

I ministri Europei hanno impegnato la Commissione a presentare una proposta specifica entro metÓ settembre, insieme ad altre proposte per riformare il mercato dell'energia e ridurre quindi le bollette.

"Il Consiglio Europeo dei ministri dell’energia segna un passo molto importante nella direzione di ottenere un tetto al prezzo delle importazioni di gas. I ministri hanno impegnato la Commissione a presentare una proposta specifica entro metà settembre, insieme ad altre proposte per riformare il mercato dell’energia e ridurre quindi le bollette". Così fonti di Palazzo Chigi.

"Come l’Italia sostiene dall’inizio del conflitto in Ucraina - ricordano le stesse fonti -, un tetto europeo al prezzo delle importazioni di gas è il modo migliore per aiutare le famiglie e le imprese europee, contenere il tasso d’inflazione, ridurre i finanziamenti alla Russia". "La Commissione e molti altri paesi europei condividono la posizione dell’Italia", ribadisce il ministro alla Transizione ecologica Roberto Cingolani.

"C’è fiducia che il prossimo Consiglio Europeo dei capi di Stato e di Governo saprà prendere decisioni ambiziose, nell’interesse dei cittadini europei", concludono fonti di P.Chigi.

