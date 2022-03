Gas

Gas, prezzo alle stelle: rialzo del 54%. La Russia intanto continua a fornire l'Europa

Il prezzo del gas ad Amsterdam sale oggi al nuovo massimo storico a 300 euro al Mwh, con un rialzo del 54%.

07/03/2022

La Russia, che prosegue l'offensiva per la guerra in Ucraina, intanto continua a fornire gas naturale all'Europa attraverso i suoi gasdotti di transito in Ucraina, secondo la società energetica statale Gazprom. All'inizio della settimana le consegne di gas sono rimaste elevate, ha detto la società. Oggi, un totale di 109,6 milioni di metri cubi di gas è stato consegnato in Europa, ha detto il portavoce di Gazprom Sergei Kupriyanov all'agenzia di stampa Interfax.

Domenica, la cifra è stata di 109,5 milioni di metri cubi. Kupriyanov ha aggiunto che la quantità di gas consegnata era "in linea con le esigenze dei consumatori europei".

Fonte: Adnkronos

