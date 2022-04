gas russo

Gas russo, Eni: ''Non abbiamo aperto un conto in rubli''

''Pagheremo il gas consegnato nel rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali e delle sanzioni internazionali. La valuta del contratto e la fattura sarà in euro'', dice il cfo di Eni Francesco Gattei.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/04/2022 - 15:38:02 Letto 775 volte

"Sul meccanismo di pagamento del gas alla Russia Eni sta analizzando la situazione in stretto coordimento con le autorità europee e il governo. Pagheremo il gas consegnato nel rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali e delle sanzioni internazionali. La valuta del contratto e la fattura sarà in euro e non abbiamo aperto un conto in rubli". Lo ha detto il cfo di Eni Francesco Gattei nella conference call con gli analisti sui conti trimestrali rispondendo ad una domanda in relazione al decreto con cui Mosca vuole imporre il pagamento in rubli delle forniture energetiche da parte di Gazprom.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!