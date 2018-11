lavoro

Generali assume impiegati e altre figure. Titolo di studio: diploma e/o laurea

Generali è alla ricerca di giovani diplomati e laureati da inserire all'interno del Gruppo.

08/11/2018

Il Gruppo assicurativo Generali, fondato nel 1831 a Trieste, è leader in Italia nella vendita di prodotti assicurativi attraverso la più capillare e qualificata rete distributiva radicata sul territorio formata da circa 6 mila agenzie, 2.300 agenti e oltre 18 mila professionisti, che lavorano con impegno per l’eccellenza del servizio e dell’assistenza ai clienti.

Oggi è presente in 60 Paesi, con 76 mila dipendenti e oltre 50 milioni di clienti. Del Gruppo Generali fanno parte anche 2 note compagnie assicurative: Alleanza Assicurazioni S.p.A. e Genertel.

Per il gruppo Generali le risorse umane sono l’asset più prezioso, per questo la compagnia investe in programmi di formazione continua, che aiutano i collaboratori a prendere decisioni consapevoli e a dimostrare la propria leadership, perché la valorizzazione dei dipendenti è il primo tassello per il raggiungimento degli obiettivi di business. Infatti grazie a queste risorse è possibile garantire servizi veloci, personalizzati ed efficienti, in linea con i più alti standard di eccellenza.

Per questo Generali è alla ricerca di giovani diplomati e laureati, i quali devono essere curiosi ed avere una mentalità aperta verso il mondo, con forte passione per il lavoro che svolgono e per i risultati che possono raggiungere, ambiziosi e con desiderio di crescere sia personalmente che professionalmente all’interno del Gruppo.

Fonte: http://suntini.it/diariolavoro_generali_nov_2018.html

