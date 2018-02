giovani

Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018: ecco l'avviso

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/02/2018 - 09:41:04 Letto 362 volte

Scade il 15 febbraio 2018 il termine per presentare domanda di partecipazione, in risposta all'Avviso “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018”, pubblicato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'avviso ha l'obiettivo di promuovere progetti del privato sociale diretti ai giovani - di età compresa tra i 14 ed i 35 anni - nei territori delle Regioni meno sviluppate (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata) finalizzati sia all’inclusione sociale che alla crescita personale, favorendo l’occupabilità, l’attivazione, l’integrazione, inclusione e politiche di innovazione sociale da intendersi quale trasformazione gestionale economica tecnologica di servizi, spazi e beni pubblici.

