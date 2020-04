Inps down

Gravi disagi sul portale dell'INPS

Molteplici segnalazioni che riferivano di difficoltà nell'accedere al sito dell'Inps a causa dell'enorme quantità di richieste per l'indennità.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/04/2020 - 13:13:30 Letto 392 volte

Il disguido sul sito dell'Inps con lo scambio di identità tra gli utenti "è una cosa gravissima che non deve succedere" e "sarà oggetto di verifica". Lo ha detto la vicepresidente dell'Inps Maria Luisa Gnecchi sottolineando che il disguido è durato cinque minuti. Gnecchi ha detto comunque che nessuno perderà il sussidio e che se le risorse dovessero esaurirsi saranno rifinanziate. "Nessuno resterà senza bonus. Cerchiamo di collaborare".

Le dichiarazioni della Gnecchi sono arrivate dopo molteplici segnalazioni che riferivano di difficoltà nell'accedere al sito dell'Inps a causa dell'enorme quantità di richieste per l'indennità ai lavoratori autonomi che hanno dovuto interrompere la loro attività a causa dell'emergenza coronavirus.

Questa mattina, ha detto il presidente, Pasquale Tridico, sono arrivate 100 richieste al secondo. Alle 8.00 erano 300.000. Il sito è rallentato anche per tutte le altre richieste.

Le domande per il bonus da 600 euro. "Dall'una di notte alle 8.30 circa, abbiamo ricevuto 300mila domande regolari. Adesso stiamo ricevendo 100 domande al secondo. Una cosa mai vista sui sistemi dell'Inps che stanno reggendo, sebbene gli intasamenti sono inevitabili con questi numeri". E' quanto afferma il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico all'ANSA.

"Nessun click day - assicura il presidente dell'Inps - non ci sarà alcun ordine cronologico e le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al primo aprile collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato". "Come abbiamo detto più volte - afferma Tridico - le domande possono essere fatte per tutto il periodo della crisi, anche perché il Governo sta varando un nuovo provvedimento sia per rifinanziare le attuali misure sia per altre".

Altre misure sono già attive, come il bonus babysitter e il congedo speciale covid, la procedura cig è attiva dalla scorsa settimana.

Ti potrebbe interessare? Server Inps in tilt per richieste bonus

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!