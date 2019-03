lavoro

Gruppo Bnl assume oltre 80 giovani

Pubblicata il: 21/03/2019

Bnl, uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia, offre opportunità di lavoro a oltre 80 giovani da assumere come responsabili, gestori dei crediti, operatori, addetti back office, consulenti ed altre figure, che saranno inserite presso gli uffici presenti su tutto il territorio nazionale.

Lavorare in BNL significa lavorare a stretto contatto con i professionisti e manager di un Gruppo bancario internazionale, il quale ha sempre dimostrato impegno e attenzione verso le proprie persone attraverso percorsi mirati di formazione a ogni livello aziendale, soprattutto per le attività a favore della crescita professionale e personale dei propri collaboratori per questo, sempre sul sito della società, è possibile trovare anche annunci che riguardano stage.

Bnl, fondato nel 1913 come Istituto di Credito per la Cooperazione, offre un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti (privati e famiglie, imprese, enti ed istituzioni). Dal 2006 BNL fa parte del Gruppo BNP Paribas, leader in Europa nei servizi bancari e finanziari con una presenza a livello internazionale, attivo in più di 70 paesi con oltre 189 mila collaboratori di cui più di 146 mila in Europa e 18 mila in Italia.

Del gruppo fa parte anche la banca Findomestic specializzata nel credito alle famiglie per l'acquisto di beni e servizi ad uso privato, IFItalia leader europeo nei servizi bancari e finanziari, Arval leader nel Noleggio a Lungo Termine di automobili e gestione di flotte aziendali etc.

Per verificare tutte le posizioni aperte e candidarvi potete cliccare qui

Fonte: http://suntini.it/diariolavoro_bnl_mar_2019.html

