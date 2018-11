lavoro

Gruppo BNL: oltre 80 assunzioni di diplomati e laureati

Offerte di lavoro rivolte a giovani diplomati e laureati da assumere come operatori del credito, addetti alla tesoreria, specialisti del controllo di gestione, assistenti commerciali, etc., da inserire presso le agenzie BNL e Findomestic in Italia.

BNL, fondato nel 1913 come Istituto di Credito per la Cooperazione, è uno dei principali gruppi bancari italiani presente sul territorio nazionale con oltre 1000 sedi ed occupa posizioni di rilievo nel credito al consumo, microcredito, project financing, leasing, pagamenti internazionali e servizi on line.

Dal 2006 BNL fa parte del Gruppo BNP Paribas, leader in Europa nei servizi bancari e finanziari con una presenza a livello internazionale, attivo in più di 70 paesi con oltre 189 mila collaboratori di cui più di 146 mila in Europa e 18 mila in Italia. Del gruppo fa parte anche la banca Findomestic, nata nel 1984 e specializzata nel credito alle famiglie per l'acquisto di beni e servizi ad uso privato.

Sul sito del gruppo sono presenti offerte di lavoro rivolte a giovani diplomati e laureati da assumere come operatori del credito, addetti alla tesoreria, specialisti del controllo di gestione, assistenti commerciali, etc., da inserire presso le agenzie BNL e Findomestic in Italia.

BNL ha sempre dimostrato impegno e attenzione verso le proprie persone attraverso percorsi mirati di formazione a ogni livello aziendale, soprattutto per le attività a favore della crescita professionale e personale dei propri collaboratori per questo, sempre sul sito della società, è possibile trovare anche annunci che riguardano stage.

Per verificare tutte le figure ricercate e candidarvi potete cliccare qui

Fonte: http://suntini.it/diariolavoro_bnl_nov_2018.html

