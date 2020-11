tasse

Gualtieri: ''Con prossimo decreto rinvio tasse per le imprese con perdite''

Il governo si appresta a varare grazie allo scostamento da 8 miliardi nuove misure.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/11/2020 - 09:07:44 Letto 436 volte

Il governo si appresta a varare grazie allo scostamento da 8 miliardi nuove misure "a partire dal rinvio delle nuove scadenze tributarie per i settori più colpiti con un decreto ristori quater adottato subito dopo il voto del Parlamento" sullo scostamento con l'intenzione di "estendere la misura non solo ai settori delle misure restrittive ma a tutti i settori economici con perdite". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla manovra.

"La manovra attua una significativa espansione di bilancio di circa 39 miliardi, 24,6 miliardi con le misure nell'ambito del maggior deficit e ulteriori 14,5 attraverso l'impiego delle risorse del Next generation Eu", continua il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

Fonte: Ansa

