decreto ristori

Gualtieri lancia l'allarme: ''Nuovi ristori rischio con una crisi di Governo''

''Il Piano per la ripresa e la resilienza italiano richiede la partecipazione di tutti gli attori del Paese che non č compatibile con una crisi di governo'', ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/01/2021 - 09:39:10 Letto 412 volte

"Nei prossimi giorni, forse già giovedì, faremo il Consiglio dei ministri per chiedere l'autorizzazione del Parlamento a un nuovo scostamento. Atto che, naturalmente, richiede un Governo nella pienezza delle sue funzioni, che non è compatibile con una crisi di governo". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, rispondendo a Radio popolare di Milano a una domanda sull'iter per il nuovo decreto ristori.

"Poi, mentre il Parlamento voterà auspicabilmente questo scostamento, predisporremo quanto abbiamo già iniziato a fare, per arrivare dopo il voto alla sua approvazione", ha aggiunto.



"Il Piano per la ripresa e la resilienza italiano - continua Gualtieri - richiede la partecipazione di tutti gli attori del Paese, è fondamentale il coinvolgimento delle parti sociali e della società civile, che vogliamo avviare subito dopo il cdm per la finalizzazione del piano".

"Vogliamo costruire una partnership con questi attori anche nella sua realizzazione, penso al terzo settore, agli enti locali", conclude il Ministro Gualtieri.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!