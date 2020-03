lavoro

Guardia di Finanza: concorso per 930 allievi marescialli

Titolo di studio richiesto: diploma generico. Invio domanda entro il 3 aprile 2020.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/03/2020 - 10:33:47 Letto 366 volte

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 930 allievi marescialli per l'anno accademico 2020/2021.

I posti messi a concorso saranno così ripartiti: 860 destinati al contingente ordinario e 70 destinati al contingente di mare.

Possono partecipare al concorso coloro i quali siano in possesso del diploma (o che lo conseguano nell'anno scolastico 2019/2020); godano dei diritti civili e politici; non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione; non siano stati dimessi per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare; siano in possesso delle qualità morali e di condotta etc.

I candidati dovranno affrontare una prova preliminare, che consiste in test logico-matematici e in domande per accertare le abilita' linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della lingua italiana. Superata la prova preliminare, i candidati saranno ... continua a leggere.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!