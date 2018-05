Concorsi pubblici

Guardia di Finanza, concorso pubblico per 380 allievi

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/05/2018 - 11:07:26 Letto 448 volte

Consueto appuntamento con i concorsi pubblici indetti dal Comando generale della Guardia di Finanza, quest'anno con l'obiettivo di reclutare 380 allievi finanzieri.

Per partecipare al concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici; essere in possesso del diploma di istruzione secondaria; essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Lo svolgimento del concorso comprende:

- Una prova scritta, che consiste in un questionario a risposta multipla e verterà su domande di italiano, storia ed educazione civica, geografia e test logico-matematici;

- Prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati e che consistono in prove di salto in alto, corsa piana 1000 m, piegamenti sulle braccia e altri esercizi;

- Accertamento dell'idoneità psico-fisica e accertamento dell'idoneità attitudinale.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura telematica disponibile sul portale del Comando Generale della Guardia di Finanza entro le ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, e cioè il 15 giugno 2018.

A questo link ulteriori informazioni sul bando e sul modello di domanda.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!