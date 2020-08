lavoro

Gucci: nuovo piano assunzioni in Italia

Il Gruppo ricerca persone con capacitą analitiche, orientamento ai dettagli e agli obiettivi, precisione, abilitą collaborative.

Gucci, gruppo leader a livello mondiale nel settore della moda di lusso grazie ad un’indiscussa reputazione in fatto di creatività, innovazione e artigianalità italiana, è alla ricerca di nuove figure da assumere presso le diverse sedi presenti sul territorio nazionale.

Le figure ricercate sono: Addetti alla Catena di Fornitura, che dovranno produrre ed elaborare analisi per soddisfare le richieste quotidiane interne, lavorare in collaborazione con il team di produzione e merchandising e della catena di fornitura, supportare le decisioni aziendali strategiche, gestire e monitorare i progetti della catena di fornitura; Responsabili del Consolidamento, che dovranno gestire il processo di consolidamento e le relazioni con il team, coordinare i flussi di informazioni dagli uffici regionali e da altri dipartimenti, gestire la preparazione di analisi periodiche, elaborare piani di budget e previsioni in collegamento con gli uffici regionali; Responsabili delle Operazioni Digitali, i quali dovranno guidare lo sviluppo della proposta di servizio, supportare e sfidare le prestazioni di deposito e logistica nelle regioni, al fine di essere in grado di fornire i servizi desiderati, essere il principale punto di contatto dei servizi clienti globali a livello mondiale; Addetti Ingegneria di Processo, che dovranno supportare le attività di definizione degli standard di lavorazione e i relativi tempi, analizzare i flussi di produzione e applicare e implementare i principi di lean Production.

