Hype vs N26, chi vince la sfida?

Tra le varie carte prepagate o carte conto più moderne ed efficienti è possibile trovare Hype e N26, chi vince la sfida?

Tra le varie carte prepagate o carte conto più moderne ed efficienti è possibile trovare Hype e N26. Le applicazioni che offrono le rendono due delle soluzioni maggiormente apprezzate, anche se spesso è difficile capire quale delle due sia meglio dell'altra.

Entrambi efficienti, intuitive nell'utilizzo e complete infatti, possono apparire a prima vista due prodotti molto simili. Tuttavia da un esame più attento ed approfondito finisce per svelare funzioni specifiche di ognuna che possono renderla più adatta dell'altra per esigenze più specifiche. Vediamo allora quali sono le differenze, i costi e i servizi specifici di ognuna.

Sia Hype che N26 non prevedono costi di attivazione e consentono l'attivazione online. Entrambe utilizzano il circuito Mastercard e non hanno alcuna commissione né per i pagamenti né per i prelievi. Anche i trasferimenti P2P non prevedono costi in nessuna delle due carte.

Per quanto riguarda invece il limite di ricarica annuo vi sono delle leggere differenze. Mentre N26 non prevede alcun limite, la ricarica annua su Hype non può superare € 2.500 se con canone Start e € 50.000 se invece viene scelto il canone Plus.

Ma la differenza maggiore sta nei costi del canone delle due carte. Hype prevede infatti un canone Start completamente gratuito ed un’opzione Plus al costo di un euro al mese. N26 invece prevede il canone base gratuito, dopodiché è possibile passare al canone Black, al costo di € 9,90 al mese, oppure a Metal, facendosi addebitare € 16,90 al mese.

Scegliendo il canone Plus di Hype è possibile trasformare la propria carta prepagata in una carta conto, utilizzabile anche per gli addebiti SEPA e per farsi accreditare lo stipendio oppure per il pagamento online delle utenze. Scegliendo invece il canone N26 Black sarà possibile usufruire di una assicurazione viaggio contro furto, smarrimento, annullamento di un volo, assicurazione sanitaria oppure tante altre coperture assicurative.



Attivare le due carte prevede procedure molto simili. Con entrambe occorrerà avere a disposizione il proprio documento di riconoscimento ed il codice fiscale. La procedura potrà essere fatta sia da smartphone che da computer dotato di webcam, in modo tale da permettere la verifica dell'identità. In fase di registrazione infatti sarà necessario procedere con lo scatto di una foto e cliccare poi sul pulsante della conferma.

Hype è molto attiva sul fronte delle promozioni sull’apertura del conto, infatti possiamo trovare un codice promo esclusivo di 10€ su Piucodicisconto.com, che ci permetterà di ottenere subito 10€ gratuiti da spendere come vogliamo. Anche per N26 possiamo trovare un codice promozionale di 10€, anche se non è sempre attivo. Infatti in base agli utilizzi mensili viene attivato o rimosso. Su questo fronte possiamo dire che Hype è più virtuosa in quanto non disattiva mai il codice sconto.

Nel caso venga scelta N26 occorrerà procedere fornendo la risposta ad un numero maggiore di domande, che tuttavia non allungano i tempi di registrazione. Questo perché N26, sebbene venga prospettata come una carta prepagata, si tratta di un vero e proprio conto corrente tedesco. Comunque sia con N26 che con Hype la procedura di registrazione potrà essere portata a termine in dieci minuti, dopo di che occorrerà attendere qualche giorno lavorativo per avere attivato il proprio account.

Le due carte prepagate si differenziano anche per modalità di ricarica. Come abbiamo già detto N26 è un vero e proprio conto corrente tedesco senza sedi fisiche, per cui l'unica modalità di ricarica prevista è quella del bonifico bancario da un altro conto corrente online oppure dallo sportello di una qualsiasi filiale bancaria, che potrà però addebitare eventuali commissioni.

Hype prevede la possibilità di ricarica attraverso bonifico bancario, ricarica da altra carta di pagamento, oppure utilizzando il proprio Bancomat nei più evoluti ATM QuiMultiBanca. Il bonifico bancario eseguito attraverso Banca Sella non prevede alcun costo, mentre quello da altra carta prevede un costo di 90 centesimi ad operazione.

Entrambe le carte possono essere utilizzate per pagamenti e prelievi in ogni parte del mondo, grazie alla loro appartenenza al circuito MasterCard che viene utilizzato ovunque. Tuttavia la maggiorazione sul tasso di cambio estremamente diversa tra le due carte (e anche sulle diverse versioni di una stessa carta) può renderle più o meno indicate per chi viaggia di frequente. Mentre sul conto gratuito di N26 è prevista una commissione dell'1,7% sui prelievi in valuta estera, la versione N26 Black non prevede alcuna spesa aggiuntiva.

Hype Start e Hype Plus invece non addebitano commissioni sui prelievi di contante all'estero, anche se la commissione del 3% applicata sul tasso di cambio rende la carta prepagata di Banca Sella meno popolare tra coloro che sono soliti viaggiare spesso.

Anche per gli acquisti effettuati all'estero nessuna delle due applica commissioni, anche se con Hype è prevista la maggiorazione legata al tasso di cambio in valuta estera.

Alla fine, chi vince la sfida?

Come abbiamo potuto constatare si tratta di due tipi di carta completamente diversi. Hype è una carta conto, mentre N26 è un conto corrente.

Inoltre N26 essendo un conto Tedesco, non potrà mai rimpiazzare un conto Italiano che come strumenti accessori permettono di pagare anche F24, multe e bollettini postali.

Hype invece su questo fronte è molto più evoluto, permette il pagamento di bollettini postali, ma non di F24 o versamenti tributari.

Quindi non possiamo decretare un vincitore finale. Hype è comoda per gli acquisti di tutti i giorni, grazie anche al programma “cashback”. N26 è utile se viaggiate all’estero se acquistate o prelevate, l’unico punto a favore che può fare più propendere per Hype è la presenza sempre attiva del codice promo di 10€ sull’apertura del conto.

