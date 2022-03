trovare lavoro

I corsi formativi da seguire per trovare lavoro nel 2022

Apprendere nuove competenze può dare accesso a una carriera diversa e al tempo stesso fare una buona impressione su recruiter e datori di lavoro. Vediamo allora alcune tipologie di corsi formativi su cui puntare per trovare lavoro nel 2022.

Ci troviamo in un periodo di grandi cambiamenti, e la ripresa potrà offrire nuove opportunità a chi sia pronto a coglierle. Un modo perfetto per prepararsi a entrare (o rientrare) nel mercato del lavoro è seguire un corso di formazione professionale. Apprendere nuove competenze può dare accesso a una carriera diversa e al tempo stesso fare una buona impressione su recruiter e datori di lavoro. Vediamo allora alcune tipologie di corsi formativi su cui puntare per trovare lavoro nel 2022.

Corsi di programmazione

Le professioni digitali rappresentano già una fetta consistente delle opportunità presenti nel mercato del lavoro, e la loro importanza non farà che aumentare negli anni a venire. Non sorprende quindi che i corsi di programmazione siano tra quelli su cui scommettere a occhi chiusi per trovare lavoro nel 2022.

Con la crescente necessità di una presenza online, la domanda di programmatori web in grado di costruire siti e piattaforme online è sempre più alta. Lo stipendio di un programmatore parte intorno ai 1.100 € al mese per profili junior, aumentando con gli anni di esperienza fino ad arrivare anche a 3.000 € per programmatori senior. Per iniziare a lavorare come web developer è possibile frequentare un corso di formazione intensivo come quello erogato da Aulab, che insegna solide basi di coding in tre mesi con un approccio pratico e l’assistenza di docenti dedicati.

Imparare le fondamenta della programmazione è anche un utile primo passo per poi continuare ad approfondire le proprie conoscenze nel campo, apprendendo altri linguaggi o tecnologie. Oltre alla già citata professione di web developer, un corso di coding può dare accesso anche a lavori come developer di app mobili, sviluppatore di software, game developer, e molti altri.

Corsi di marketing digitale

Oltre a un sito web, per le aziende è anche indispensabile avere una strategia di marketing digitale che permetta di raggiungere e attrarre potenziali clienti online. Caratterizzato da tendenze in rapido cambiamento, si tratta di un settore stimolante e che richiede di aggiornarsi di continuo. È possibile seguire un corso di digital marketing più generale e occuparsi poi della strategia promozionale di una piccola impresa, oppure specializzarsi in un’area in particolare. Si possono ad esempio studiare competenze di SEO, di email marketing, di social media marketing, e anche concentrarsi su un canale specifico come Instagram, TikTok o Facebook.

Corsi di ethical hacking

Gli esperti di cybersecurity sono una delle figure professionali in crescita più rapida nel mercato del lavoro. Imparare come svolgere questo mestiere è quindi un’ottima idea per chi voglia dedicarsi a una carriera con prospettive eccellenti.

Un corso di ethical hacking insegna a identificare le vulnerabilità delle piattaforme informatiche e a eliminarle per evitare attacchi e conseguenti perdite economiche. In un mondo sempre più basato sul digitale, è inevitabile che anche il crimine si sposti online e le notizie di attacchi hacker alle aziende sono all’ordine del giorno. Non c’è quindi momento migliore per imboccare la strada verso la carriera di ethical hacker o esperto di cybersecurity.

Corsi nel settore sanitario

Oltre al settore digitale, anche quello sanitario continuerà a vedere una richiesta di personale piuttosto alta. Non tutte le professioni in questo campo necessitano di una laurea: basta ad esempio ottenere un attestato di qualifica per lavorare come operatore socio-sanitario. Il corso di formazione per prepararsi è accessibile a chi abbia conseguito la licenza media e abbia compiuto i 17 anni. Con l’aumento progressivo dell’età media e l’invecchiamento della popolazione, il bisogno di personale per la cura e l’assistenza non andrà certo diminuendo. Si potrà quindi iniziare a lavorare in fretta e contribuire al tempo stesso al benessere psico-fisico dei pazienti che si assistono.

