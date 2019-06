I giovani scappano dalla Sicilia, regione sempre più ''vecchia''

lasciare la Sicilia

Sempre più giovani lasciano la Sicilia per andare a cercare lavoro al Nord Italia o all'estero.

I numeri sono una sentenza. Sempre più giovani lasciano la Sicilia per andare a cercare lavoro al Nord Italia o all’estero.

Nel 2017 in quindicimila hanno abbandonato l’isola, nel 2018 invece il dato è ancora in aumento e in più di 20 mila hanno deciso di tentare la fortuna fuori. Anche nel 2019 non ci sono segnali positivi. C’è anche chi lascia la Sicilia per studio, ma principalmente i giovani vanno via per lavoro. Da qualche mese è nato a Palermo il movimento delle valigie di cartone, l’obiettivo è quello di sensibilizzare le istituzioni a fare di più per i tanti giovani che lasciano la Sicilia, ma al momento davvero poco è cambiato.

Passano gli anni e la Sicilia è sempre fanalino di coda di diverse classifiche. La nostra regione è anche al secondo posto, per percentuale di persone che vivono in famiglie con livello di intensità di lavoro molto basso (23,7%). A causa dei giovani che lasciano la Sicilia, infine, ogni anno, c’è anche un’altra conseguenza: la Regione diventa sempre più vecchia e cresce la percentuale di over 75. Un dato sicuramente non positivo per l’isola.

