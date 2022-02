economia

I mercati di maggiore successo dall'inizio della pandemia

Dall'inizio della pandemia ci sono stati alcuni mercati che si sono rafforzati: ecco alcuni di questi mercati.

Dall'inizio della pandemia ci sono stati alcuni mercati che si sono rafforzati, e che hanno visto crescere il loro successo proprio grazie al periodo vissuto a causa del Covid e delle continue restrizioni. In questo articolo faremo riferimento ad alcuni di questi mercati.

Una vera e propria esplosione dei mercati online

Innnazitutto occorre sottolineare che, durante il Covid, hanno registrato successo soprattutto i commerci via web; siti internet e negozi sul web, infatti, hanno riscontrato un incremento nelle vendite, poiché le persone hanno preferito fare gli acquisti in rete, senza alcun pericolo, piuttosto che recarsi fisicamente in negozio.

Settore farmaceutico e medico

È facile immaginare che tra i settori che hanno avuto maggiore crescita vi è proprio il settore farmaceutico. Fin dall’inizio della pandemia si è attivata infatti la ricerca nello studio del vaccino, per non parlare dei farmaci e dei test per il tracciamento del covid. Secondo vari dati poi già dal 2019 era cominciato un trend crescente per tale settore, riconfermato negli ultimi due anni.

Mercato tecnologico

Il mercato tecnologico è sicuramente uno di quelli che ha vissuto un consolidamento e il rafforzamento di grandi marchi. Ai primi posti troviamo marchi come Apple, Amazon e Google. Un settore questo, dominante, che ha un valore di 1.300 miliardi di dollari.

Food Delivery e supermercati

Se per un lungo periodo sono mancate le occasioni mondane e quelle di incontro, l'esigenza di essere coccolati e di evadere da un periodo stressante e difficile si è sentita maggiormente: tante persone hanno richiesto cibi e bevande online, recapitati al proprio domicilio, per concedersi i cibi preferiti a dispetto del difficile periodo storico vissuto. Il successo di negozi di alimenti e di bevande è stato solo un esempio dei tanti mercati che, nonostante la crisi, hanno continuato a godere di successo in epoca di pandemia.

Settore dei sex toys

Un altro mercato su tutti che ha goduto e continua a godere di un successo crescente è quello dei toys erotici, che vengono acquistati ogni giorno in rete: plug anali, masturbatori e molti altri gadget acquistabili sui siti internet hanno registrato un successo incredibile destinato a crescere nei prossimi mesi. Si tratta di un mercato che ha avuto un successo inaspettato.

Moda

I mercati di abbigliamento infine sono un altro settore che ha visto un netto incremento dei guadagni; soprattutto quelli dedicati all'abbigliamento sportivo e alla biancheria intima, dal momento che le persone hanno sentito l'esigenza sempre più pressante di stare comodi in casa e all'aria aperta. L’impossibilità di spostarsi fisicamente presso negozi fisici, durante la prima parte della pandemia, ha portato poi al successo di molti siti online come ad esempio Asos e Zalando.

