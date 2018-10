lavoro

IKEA assume diplomati e laureati

Ikea, multinazionale attiva nella produzione, vendita e distribuzione di articoli di arredamento. La figura professionale richiesta è quella dell'addetto/a vendita.

Ikea è una multinazionale attiva nella produzione, vendita e distribuzione di articoli di arredamento ma anche nel food, grazie all’apertura di ristoranti all’interno degli store. Al momento la catena di negozi cerca in tutta Italia diplomati e laureati da inserire nei diversi settori aziendali. La figura professionale maggiormente richiesta è ovviamente quella dell’addetto/a vendita.

Sul sito dell’azienda, nella sezione lavora con noi, ci sono sempre annunci per la ricerca di personale che vengono aggiornati periodicamente e riguardano oltre agli addetti alla vendita, coordinatori e specialisti di magazzino ed altri profili disposti a lavorare in un ambiente stimolante e aperto alla diversità, dove poter essere apprezzati per la propria unicità e il proprio talento e dove poter essere sempre se stessi.

Ricordiamo che Ikea, nata nel 1943 in Svezia, prende il nome dalle iniziali del suo fondatore Ingvar Kamprad (IK) e dalla fattoria e il villaggio dove Kamprad è cresciuto Elmtaryd e Agunnaryd (EA). Inizialmente la società si occupava della vendita per corrispondenza di piccoli articoli di uso quotidiano come penne, fiammiferi, orologi e decorazioni varie.

Negli anni 50, sempre in Svezia, viene inaugurato il primo negozio Ikea nel quale si vendevano anche mobili e complementi di arredo, mentre negli anni ’60 l’azienda comincia ad espandersi in Europa (Norvegia, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, …) e successivamente anche negli Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia, etc., raggiungendo in poco tempo un forte consenso da parte dei clienti. In Italia il primo negozio è stato aperto nel 1989 in provincia di Milano e oggi ne possiede oltre 20 su tutto il territorio nazionale.

