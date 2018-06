vacanze

Il 60% degli italiani sceglie il mare come meta per le vacanze: Sicilia tra le preferite

6 italiani su 10 sceglieranno una vacanza al mare tra giugno e agosto.

30/06/2018

6 italiani su 10 sceglieranno una vacanza al mare tra giugno e agosto. È la fotografia dell'estate italiana scattata dall'osservatorio Confturismo-Istituto Piepoli secondo cui il Sud sarà la meta preferita, in particolar modo Sicilia e Puglia.

Per quanto riguarda le destinazioni estere, la Grecia è prima davanti a Francia e Spagna. La spesa media per le vacanze sarà pari a 838 euro e gli italiani trascorreranno mediamente 6,8 notti fuori casa. Un italiano su due viaggerà con il partner e ha prenotato online almeno un servizio per la vacanza. L'indice di fiducia del viaggiatore italiano continua a crescere rispetto ai mesi precedenti, raggiungendo, nel mese di giugno un valore pari a 68 (8 punti in più rispetto a febbraio).

La spiaggia sarà la principale tendenza nel prossimo trimestre, ma si continuerà a dare importanza, anche nel periodo estivo, alla visita di musei, monumenti e mostre. Il turismo culturale rimane, dunque, estremamente importante per il nostro Paese. L'automobile resta il mezzo preferito per raggiungere le destinazioni estive.

La Sicilia, secondo un’indagine di CaseVacanza.it, è la seconda regione con la più alta concentrazione di offerta di case vacanza di lusso, con il 13% del totale nazionale degli annunci. Gli immobili siciliani a cinque stelle, i più grandi con una media di 250 metri quadrati, sono anche fra i più prenotati in Italia, con il 9% del totale delle richieste. Campo da tennis, jacuzzi, piscina, biliardo ma anche maggiordomo, chef e guida turistica: sono solo alcuni dei benefit a disposizione di chi sceglie di trascorrere le ferie in una casa vacanza di lusso.

