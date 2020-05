rincari

Il Codacons denuncia: ''I prezzi stanno aumentando''

Nelle ultime ore si stanno moltiplicando le segnalazioni dei consumatori che denunciano rincari ingiustificati dei prezzi in numerosi settori.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/05/2020 - 12:12:52 Letto 396 volte

La Fase 2 rischia di partire all’insegna dei rincari. A lanciare l’allarme sono le associazioni dei consumatori: “Nelle ultime ore si stanno moltiplicando le segnalazioni dei consumatori che denunciano rincari ingiustificati dei prezzi in numerosi settori. Da ieri, in concomitanza con la riapertura degli esercizi commerciali, stiamo ricevendo una raffica di segnalazioni circa incrementi dei listini in tutta Italia”, denuncia il Codacons.

In testa alla classifica degli aumenti ci sono i bar con i nuovi prezzi di caffè e cappuccino. In alcuni esercizi a Milano – secondo il Codacons – un caffè può costare fino a 2 euro. A Firenze alcuni locali hanno portato il costo dell’ espresso a 1,70 euro, mentre a Roma si arriva a pagare 1,50 euro, contro 1,20 euro di Genova.

“In base ai primissimi dati, all’ indomani delle riaperture di molti esercizi commerciali e soprattutto da indicazioni che provengono dai cittadini, l’ associazione Centro Consumatori Italia segnala alcuni aumenti dei prezzi a macchia di leopardo sul territorio nazionale. In particolare – spiega l’ associazione in una nota – di 10 o 20 cent per il caffè, dunque un incremento pari al 10-20%. Peggiore il dato sui parrucchieri dove dalle prime segnalazioni si registrano incrementi anche del 30-35%”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!