Il Comune di Palermo assume 597 precari

''Si conclude definitivamente la stagione del precariato al Comune di Palermo'', sottolinea il Sindaco Leoluca Orlando.

Con il voto di oggi del Consiglio comunale (18 favorevoli e 13 astenuti), si sblocca definitivamente la procedura per la stabilizzazione del personale ex ASU che in precedenza aveva contratti a tempo pieno/parziale determinato e quella per l'assunzione del primo dirigente tecnico a seguito del concorso avviato dall'Amministrazione.

Già nel 2018 erano stati stabilizzati 53 lavoratori ex art. 23 ed oggi si procederà alla sottoscrizione dei contratti con altri 597 lavoratori. Si procederà inoltre alla sottoscrizione del contratto col primo dirigente tecnico, che aveva risposto ad un avviso di mobilità fra pubbliche amministrazioni.

Si tratta dell'ing. Dario Di Gangi, in servizio dal 2012 presso il Libero Consorzio di Siracusa, laureato in Ingegneria dell'ambiente e del territorio.

"Si conclude definitivamente - sottolinea il Sindaco Leoluca Orlando - la stagione del precariato al Comune di Palermo grazie al lavoro svolto dall'Assessorato al personale e dalla Ragioneria ed infine dal Consiglio comunale per dare seguito all'indirizzo politico venuto dalla Giunta. E' stato un lavoro complesso per i tanti paletti fissati dalla normativa vigente, ma finalmente per centinaia di famiglie si conclude un lungo periodo di incertezza, che in alcuni casi andava avanti da decenni e, allo stesso tempo, si creano le condizioni per una migliore offerta di servizi ai cittadini. L'arrivo inoltre di un dirigente tecnico allevierà il carico di lavoro di un'area particolarmente importante dell'Amministrazione dove l'assenza di dirigenti ha determinato non pochi problemi."

Per l'Assessore al Personale Fabio Giambrone, "si tratta di un risultato importante che non era scontato, anche alla luce del fatto che avviene in un momento non facile per gli enti locali siciliani, stretti fra tagli di risorse e normative sempre più rigide. E' una conferma del buon operato degli Uffici che hanno individuato modalità e risorse per garantire finalmente una stabilità a questi rapporti di lavoro".

Il personale per il quale oggi si procede alla stabilizzazione aveva risposto a precedenti avvisi di selezione emanati dall'Amministrazione per 31 figure professionali.

La differenza fra il totale dei posti disponibili (604) e le effettive stabilizzazioni (597) è dovuta al fatto che alcune persone hanno nel frattempo raggiunto i requisiti per il pensionamento.

“Esprimiamo soddisfazione per la fine di un percorso durato tanti, forse troppi, anni. Il Comune di Palermo ha mantenuto gli impegni presi con le organizzazioni sindacali Cgil, Uil e Csa attraverso il piano triennale delle assunzioni. Oggi, con la stabilizzazione dei 597 precari storici del Comune, è stata messa la parola fine all'iter di superamento del precariato. Adesso rimane solo la stabilizzazione di 70 Lsu e potremo dire che al Comune non c'è più precariato”.

E' quanto dichiarano, commentando la stabilizzazione dei 597 precari di Palermo votata dal Consiglio comunale, il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo, il segretario generale della Funzione Pubblica Palermo Giovanni Cammuca e Lillo Sanfratello, segretario della Fp Cgil Palermo, che ha condotto la trattativa sindacale assieme a Uil e Csa. “Adesso – aggiungono Campo, Cammuca e Sanfratello - ci aspettiamo che il Comune, come prossimo passaggio, oltre alle assunzioni degli ultimi 70 precari, incrementi l'orario del personale part-time, per rendere anche questi lavoratori meno precari nella vita. Si può essere lavoratori poveri anche lavorando: incrementando le ore si migliorano gli stipendi dei lavoratori e la qualità e la durata dei servizi resi alla città”.

