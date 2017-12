conto corrente

Il conto corrente cointestato può essere una donazione indiretta

La cointestazione di un conto corrente bancario o di un dossier titoli deve essere considerata una donazione indiretta...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/12/2017 - 17:12:06 Letto 356 volte

La cointestazione di un conto corrente bancario o di un dossier titoli deve essere considerata una donazione indiretta, in presenza di un animus donandi, e dunque non necessita del requisito formale dell'atto pubblico per la sua validità.

Il principio è stato di recente riaffermato dal Tribunale di Potenza che ha precisato anche che, se invece la sussistenza dell'animus donandi non è provata, la cointestazione va considerata come comproprietà della giacenza e dei titoli.

In buona sostanza, l'animus donandi assume un ruolo fondamentale ai fini della corretta identificazione della cointestazione come donazione. Infatti, "la mera cointestazione di un conto corrente o di titoli anche a firme disgiunte, non integra, comunque, di per sé un atto di liberalità a favore del cointestatario". A tal fine è invece necessaria la prova che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro (e, quindi, colui che ha immesso nel conto le risorse finanziarie o ha pagato il prezzo dei titoli che sono poi stati immessi nel dossier), fosse animato solo ed esclusivamente da uno scopo di liberalità.

Nel caso di specie, tale prova mancava e non era emersa alcuna situazione giuridica differente rispetto a quella che risultava dalla cointestazione. Di conseguenza, in forza di quanto detto sopra, il Tribunale non ha potuto che affermare la proprietà del denaro presente sui buoni postali e sul libretto di risparmio in parti uguali tra i contitolari, così dichiarando il subentro degli eredi di uno dei cointestatari nella quota di proprietà di questo.

Fonte: studio cataldi

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!