economia

Il ruolo del credito nell'economia globalizzata, poco denaro alle piccole imprese

Crediti centellinati alle piccole imprese, ma la crisi di liquidità non è colpa delle banche locali. In Sicilia ormai ne sono rimaste soltanto due...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/11/2017 - 15:23:52 Letto 567 volte

Crediti centellinati alle piccole imprese, ma la crisi di liquidità non è colpa delle banche locali. In Sicilia ormai ne sono rimaste soltanto due, la Popolare Sant’Angelo e la Popolare Agricola di Ragusa. La globalizzazione e l’apertura di sportelli dei grandi istituti non ha risolto il problema del razionamento del credito. Occorre riscoprire la specificità del tessuto economico siciliano, fatto di microimprese e imprese individuali, agevolare la nascita di medie imprese.

Un “attacco” concentrico che ha visto attorno al tavolo dell’incontro “Il ruolo del credito nell’economia globalizzata”, organizzato nell’ambito della X edizione delle Giornate dell’Economia del Mezzogiorno, dopo i saluti di Patrizia Di Dio, presidente nazionale Terziario donna Confcommercio, l’introduzione di Pietro Busetta, presidente della Fondazione Curella, e di Alessandro Dagnino, presidente IRFIS FinSicilia SpA., gli interventi di Piero Alessandrini (professore emerito Università Politecnica delle Marche), Giovanni Ferri (pro rettore alla Didattica dell'Università Lumsa), Michele Fratianni (professore emerito Indiana University), Luca Papi (Università Politecnica delle Marche), Enzo Scannella (Università degli Studi di Palermo). A seguire gli interventi di Giovanbattista Cartia (presidente Banca Popolare di Ragusa), Ines Curella (direttore generale Banca Popolare Sant’Angelo), Leonardo Frigiolini (Frigiolini & Partners), Vittorio La Placa (responsabile retail Sicilia di Unicredit), Francesco Maiolini (direttore generale Banca Igea), Vincenzo Macaione (amministratore delegato Primus Capital), Salvatore Vitale (presidente Banca Popolare Sant’Angelo).

Alessandro Dagnino, presidente dell’Irfis ha partecipato all’incontro insieme con il direttore generale Giulio Guagliano: “Lo sviluppo, più che tardare, c’era ed è venuto meno. La globalizzazione sarà pure un processo mai del tutto compiuto ma ha un problema congenito: la standardizzazione e l’appiattimento. Pensiamo all’international style degli skyline, le aree edificate a grattacieli nelle city di tanti Paesi. Collocarsi in un contesto internazionale, però, resta vitale per la Sicilia. Uno dei mali dell’impresa siciliana è la carenza di medie imprese. L’Irfis ha inaugurato l’attività di consulenza diretta oltre a quella di erogazione di credito. Attività faticosa quanto indispensabile, in una realtà zeppa di microimprese e imprese individuali. Il nostro obiettivo dunque è creare un vero tessuto di medie imprese”.

Patrizia Di Dio nel suo intervento ha esortato a “fare della Sicilia la patria economica della bellezza. Nell’attività economica abbiamo una sola strada: riscoprire l’importanza della funzione della relazione, del fattore umano per l’individuo, l’impresa e la comunità. Sono tra gli operatori economici – ha sottolineato la presidente di Confcommercio Palermo - che si interrogano sulla dignità del proprio lavoro. La domanda è: quanto costa? Chiediamoci piuttosto: quanto vale? Se la cultura d’impresa guarda lontano, riscuote fiducia. E quindi credito. L’economia del nuovo umanesimo, della bellezza, quella che identifica i valori con i beni, è anche il negozio sotto casa che fa comunità. Non potremo mai portare la sfida sul piano della competitività del prezzo – ha aggiunto Di Dio - ma possiamo vincere se mettiamo al centro dello scambio di beni e servizi la persona e riproponga rielaborandoli modi antichi di fare impresa”.

Pietro Busetta si è chiesto “come superare il nodo dell’accesso al credito in una realtà a sviluppo economico ritardato o non compiuto come la nostra. L’equivoco di fondo è pretendere che il credito possa essere trattato allo stesso modo a Palermo e a Berlino. Semplicemente non è vero. In realtà – ha detto Busetta - il problema che hanno i banchieri che operano al Sud è quello di avere una classe di interlocutori affidabili molto ristretta. Il 60% delle imprese è a conduzione individuale o familiare con un addetto. Piccole somme che appesantiscono relativamente i costi di gestione, tanto da indurre la banca a una scelta: 1) il razionamento, cioè negare il credito anche a chi lo merita; 2) il carico dei costi vivi sull’imprenditore, il che fa salire i tassi sopra i livelli d’usura. Eccolo, il tema centrale: la difficoltà di seguire il credito di dimensioni ridotte, che è preminente in Sicilia e nel Sud, in termini di sofferenza, solvibilità del credito stesso e di costo del denaro”.

Per Giovanni Ferri dell’Università Lumsa “l’arricchimento individuale non ha senso se determina impoverimento altrui. Il credito non è un concetto standard, per questo le banche locali sono fondamentali. In Sicilia ne resistono due, la Sant’Angelo e la Popolare di Ragusa. Le altre sono sparite, avere testa sul territorio significa ridurre il fenomeno del razionamento. E qui entra in gioco anche il pubblico, che può innestarsi in questo contesto ormai povero di operatori che investono sul territorio, dando agevolazioni per la presenza di banche esterne”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!