Il Servizio Sanitario Nazionale soffre, rapporto GIMBE: ''Sprechi e assicurazioni mix letale''

Il documento presentato al Senato dalla fondazione evidenzia condizioni critiche, risanabili non prima del 2025. ''Concreto rischio privatizzazione e sanità a doppio binario''

Pubblicata il: 06/06/2018 - 15:52:14

La Fondazione GIMBE ha presentato ieri, presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, il 3° Rapporto sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. La sintesi di quanto emerso dal rapporto viene fornita dal presidente Nino Cartabellotta: "Non esiste alcun disegno occulto di smantellamento e privatizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, ma continua a mancare un piano preciso di salvataggio". Il Servizio Sanitario Nazionale non è in salute, e secondo GIMBE ne sono prova una serie di indicatori mediatici, strutturali ed economici.

Dal rapporto si evince come l'Italia continui a fregiarsi di importanti posizioni guadagnate in classifiche ormai desuete e anacronistiche, quando invece il sistema ad oggi più completo e aggiornato per individuare le aree di miglioramento è quello dell’OCSE, che peraltro non stila nessuna classifica, e nel quale la fondazione è riuscita a ritagliare una posizione per il nostro paese in merito a 151 marker.

Il documento analizza poi la spesa sanitaria del 2016 che, secondo le stime effettuate, ammonta a 157,613 miliardi di euro così ripartiti: 112,182 miliardi di spesa pubblica; 45,431 miliardi di spesa privata di cui 5,601 miliardi di spesa intermediata, e 39,830 miliardi di spesa a carico delle famiglie (out-of-pocket). "Al di là di rivalutare cifre assolute e composizione percentuale della spesa sanitaria - spiega Cartabellotta - la vera sfida è identificare il ritorno in termini di salute delle risorse investite (value for money): le nostre stime preliminari dimostrano che il 19% della spesa pubblica, almeno il 40% di quella out-of-pocket e il 50% di quella intermediata non producono alcun ritorno in termini di salute".

La relazione GIMBE poi approfondisce le macro-determinanti della crisi di sostenibilità del SSN: il definanziamento pubblico, lo squilibrio tra i pacchetti LEA (Livelli essenziali di assistenza, gonfiati in alcune zone d'Italia e quasi assenti in altre), gli sprechi di denaro, e infine l'affidamento al cosiddetto "secondo pilastro" ovvero l'intermediazione assicurativa. Sugli ultimi due punti il rapporto pone una particolare attenzione: gli sprechi di denaro pubblico sono a livelli altissimi - ben 21,5 miliardi di euro utilizzati per sopperire a mancanze e criticità del sistema; ad essi si aggiunge l'incedere degli intermediari, che attraverso procedure di marketing sempre più raffinate rendono sempre più concreto il rischio privatizzazioni, con conseguenze rinuncia di massa alle cure.

Per via delle condizioni generali del SSN, GIMBE prevede un possibile risanamento non prima del 2025, quando si trarranno i frutti dell'incremento di 27 miliardi di euro stimato nel periodo 2017-2025. Fino ad allora, sottolinea il rapporto, sarà opportuno attuare un “piano di salvataggio” del SSN, del quale GIMBE propone una propria versione. "Visto che le azioni del prossimo Esecutivo saranno cruciali per il futuro del SSN – conclude Cartabellotta – i 12 punti programmatici del 'piano di salvataggio' costituiranno il riferimento dell’Osservatorio GIMBE per monitorare il programma di Governo per la sanità perché il diritto alla tutela della salute degli italiani è oggi più che mai condizionato da scelte politiche. Se si intende realmente preservare la più grande conquista dei cittadini italiani, oltre ad aumentare il ritorno in termini di salute del denaro investito in sanità, è indispensabile invertire la rotta sul finanziamento pubblico".

In alternativa occorrerà governare adeguatamente la transizione ad un sistema misto pubblico-privato, al fine di evitare una lenta involuzione del SSN che finirebbe per creare una sanità a doppio binario, sgretolando i princìpi di universalismo ed equità che da 40 anni costituiscono le fondamenta della sanità italiana.

La versione integrale del 3° Rapporto sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale è disponibile sul sito ufficiale.

