Il Censis denuncia sul suo rapporto relativo alla situazione sociale del Paese: la povertà in Italia aumenta, nonostante i segnali di ripresa economica del Governo centrale.

Il Censis denuncia sul suo rapporto relativo alla situazione sociale del Paese: la povertà in Italia aumenta, nonostante i segnali di ripresa economica del Governo centrale. Capofila di questa pesante crisi è il nostro Sud, dal Centro alla Sicilia.

Secondo il Rapporto Censis, la povertà assoluta riguarda il 4,7 milioni di individui, con un incremento negli ultimi dieci anni del 165%. Si va dal 126% al Centro al Sud con un più del 100%. Anche le famiglie straniere residenti nel territorio sono in condizioni di povertà assoluta.

Le ragioni di questa inarrestabile povertà sono diverse, in primis le difficoltà occupazionali (in difficoltà, il 23,2%). Risentono della conseguenza dicrisi occupazionale le famiglie con tre o più figli minori. Il Censis puntualizza che il potenziale sviluppo può avere gravi implicazioni per il futuro.

Assicurazioni di ripresa arrivano, invece, da parte del Governo, a seconda i ministeri interessati, ma l’Istat frena riducendo, se pure di poco, l’indice di crescita economica. Le stime sul Pil (prodotto interno lordo) vanno al ribasso, dallo +0,5% al +0,4% del terzo trimestre, tuttavia si registra la crescita nel settore industriale del 2,9% nell’ultimo trimestre rispetto all’analogo periodo del 2016. In virtù di questo dato, il Tesoro ribadisce una risalita economica costante.

In concreto, poche luci e tante ombre sulla tenuta economica delle famiglie del Sud senza sviluppo di lavoro per capifamiglia disoccupati e per i giovani. Anche l’occupazione nel settore industriale nel Mezzogiorno presenta lacune che paiono di difficile soluzione. In questo triste panorama, gli interventi governativi annunciati e in corso di approvazione risulterebbero come risorse in un pozzo senza fondo. E per quanto riguarda lo sviluppo del territorio, le amministrazioni comunali lamentano carenze economiche e finanziarie per la soluzione di problemi strutturali come rifacimenti dei collegamenti stradali provinciali, ponti compresi, dal centro alla periferia, per poter facilitare il commercio su gomma .

Legge di Bilancio e riforma fiscale, quest’ultima approvata e quella di Bilancio in corso di approvazione dopo il sì al Senato, danno una speranza in più alle famiglie in attesa degli aiuti economici e finanziari governativi, ma rimane pur sempre lo spauracchio del pozzo senza fondo.

Il bonus bebè, ad esempio, è la speranza di un aiuto concreto per le mamme dei loro neonati: prevede un assegno mensile di 80 euro nel 2018 e ridotto, nel 2019, a 40 euro mensili (e sul punto è ancora dibattito). Sono pochi gli 80 euro mensili nel 2018 e quasi insignificanti i 40 euro mensili per il 2019 (se approvata questa misura), ma le condizioni di spesa precarie non permettono altre alternative che accoglierle favorevolmente.

Nel pacchetto di interventi: misure di sgravi fiscali destinate come aiuto alle imprese che assumono giovani e sostegno finanziario alle famiglie per l’assistenza familiare ai propri disabili.

Poche luci e tante ombre, e il Sud rimane sempre sospeso sul cammino della speranza.

