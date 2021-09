Bonus occhiali 2021

In arrivo il Bonus occhiali da vista 2021

Il Bonus occhiali da vista 2021 riguarda le spese sostenute per acquistare occhiali da vista o lenti correttive, avvenute durante il 2021 o entro i due anni successivi.

Sta arrivando il Bonus occhiali da vista 2021 (detto anche più brevemente Bonus vista), indirizzato a chi ha già acquistato o acquisterà un paio di occhiali da vista o di lenti a contatto.

Il Bonus occhiali da vista è stato introdotto nella Legge di Bilancio di quest’anno, ma mancano ancora i decreti attuativi, per poterne usufruire. Allora vediamo di cosa si tratta, come richiederlo e a chi è indirizzato.

Bonus occhiali da vista 2021: cos’è

L’agevolazione permette di ottenere un voucher di 50 euro, da presentare direttamente all’esercente, al momento dell’acquisto.

Il voucher può essere utilizzato solo una volta all’anno e comprende solamente l’acquisto di occhiali da vista e lenti correttive. Sono, perciò, esclusi dal bonus gli occhiali da sole e altri tipi di lenti a contatto, come quelle colorate.

Bonus occhiali da vista 2021: come ottenerlo e a chi è rivolto

Nonostante manchi ancora un decreto attuativo, sappiamo che il bonus sarà riservato alle famiglie con Isee fino a 10.000 euro, riferito all’anno precedente. Ma per poterne usufruire entro la fine dell’anno, non sarà più valida l’Isee del 2020, ma ci sarà bisogno di presentare una nuova Dichiarazione sostitutiva unica.

Si potrà usufruire dell’agevolazione nel triennio 2021-2023. Per il bonus, lo Stato ha stanziato 15 milioni di euro nel Fondo per la tutela della vista e sarà valido fino ad esaurimento dei fondi, a meno che non ci saranno altri rifinanziamenti.

La domanda dovrà essere presentata in via telematica, ma le modalità saranno più chiare, quando verranno esplicate nel prossimo decreto. Per poterlo richiedere, comunque, ci sarà bisogno dello scontrino parlante.

La detrazione Irpef per occhiali da vista e lenti a contatto

In attesa del decreto attuativo per il Bonus occhiali da vista 2021, è possibile comunque richiedere una detrazione Irpef per gli acquisti citati.

L’agevolazione fiscale prevedere una detrazione del 19% della spesa dall’Irpef da pagare, ma con una franchigia di 129,11 euro e comprende la spesa per occhiali e lenti correttive, ma anche le spese mediche (compresa la visita oculistica e il controllo dall’optometrista, per la misurazione della vista).

La detrazione fiscale è cumulabile al futuro bonus per occhiali da vista e prevede, quindi, una detrazione del 19% se si supererà il limite di 129,11 euro in spese mediche o acquisto di occhiali e lenti.

La spesa detraibile è riferita a tutti gli acquisti e alle visite pagati nel 2020.

La data di scadenza per poter richiedere la detrazione dall’Irpef è il 30 settembre 2021. Per poterla richiedere, bisognerà presentare il modello 730 e non è necessario aver effettuato la spesa con metodi tracciabili, poiché occhiali e lenti a contatto fanno parte della categoria dei “dispositivi medici”, che sono un’eccezione nella regola della tracciabilità dei pagamenti detraibili.

Ovviamente, in caso di pagamenti non tracciabili, occorrerà aver conservato gli scontrini fiscali delle spese sostenute.

Fonte: lentepubblica.it

