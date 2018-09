Servizio Civile

In Sicilia al via le iscrizioni per il Servizio Civile della Lega del Filo d'Oro

In Sicilia, la Lega del Filo d'Oro è alla ricerca di 6 volontari, er candidarsi basta avere un'età compresa tra i 18 anni compiuti e i 29 anni...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/09/2018 - 16:47:57 Letto 364 volte

Anche quest’anno si rinnova la possibilità di entrare a far parte della grande famiglia della Lega del Filo d’Oro grazie al Servizio Civile Universale. Sono, infatti, aperte le iscrizioni per diventare volontario dell’Associazione che da oltre cinquanta anni si prende cura delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e delle loro famiglie.

In Sicilia, la Lega del Filo d’Oro è alla ricerca di 6 volontari: 4 da inserire presso il Centro Sanitario di Riabilitazione Residenziale di Termini Imerese a supporto del progetto “Un anno per crescere insieme” e 2 nel Servizio Territoriale per i progetto “Conoscere il mondo in tutti i sensi”.

Per candidarsi basta avere un’età compresa tra i 18 anni compiuti e i 29 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda, un diploma di scuola media superiore e la patente di guida B. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 28 settembre 2018 presso la Lega del Filo d’Oro, con Posta Elettronica Certificata, a mezzo raccomandata A/R o con consegna a mano presso la sede principale di Osimo (entro le ore 18.00).

“Quella offerta dalla Lega del Filo d’Oro rappresenta un’importante opportunità per vivere un'esperienza di solidarietà, che permetterà a chi ne farà parte di crescere umanamente e acquisire nuove competenze - ha dichiarato Rossano Bartoli, Segretario Generale della Lega del Filo d'Oro – I volontari avranno la possibilità di operare in un'organizzazione del Terzo Settore, aiutando le persone sordocieche ad uscire dal loro isolamento”.

I volontari affiancheranno e supporteranno gli educatori dell’Associazione nei progetti e nelle attività educative, occupazionali, socio-ricreative e di vita quotidiana, rivolte alle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Il Servizio Civile Universale ha una durata di 12 mesi con un orario di 30 ore settimanali. I volontari riceveranno un assegno mensile di 433,80 euro.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.legadelfilodoro.it o contattare il Servizio Attività Associative e Volontariato al numero 071 7245302 o scrivere a aav@legadelfilodoro.it.

Nel corso del 2017, il Centro Sanitario di Riabilitazione Residenziale di Termini Imerese ha ospitato un totale di 30 utenti, mentre il Servizio Territoriale – che opera per le persone sordocieche e le loro famiglie favorendo l’integrazione tra il contesto in cui vivono e le strutture ed i servizi socio sanitari del territorio - è stato il punto di riferimento per 39 utenti e le loro famiglie. Anche il numero dei volontari è aumentato: nell’ultimo anno sono state 652 le persone che hanno dedicato parte del loro tempo agli utenti dell’Associazione nelle otto sedi presenti in tutta Italia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!