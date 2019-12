disoccupazione

In Sicilia c'è un esercito di disoccupati

346mila persone, un esercito di disoccupati. A scattare la fotografia è l'Ordine dei consulenti del lavoro di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/12/2019 - 15:54:29 Letto 357 volte

Un esercito di disoccupati, 346mila persone, con un tasso del 20 per cento ben sopra la media nazionale pari al 9,8 per cento, e tutti i settori tradizionali, ad eccezione dell'agricoltura, in forte sofferenza. A scattare la fotografia durante il convegno 'Legge di Bilancio 2020: prospettive giuslavoristiche e fiscali', in corso al Loggiato San Bartolomeo di Palermo, è l'Ordine dei consulenti del lavoro di Palermo. "Le imprese palermitane nostre clienti - dice Antonino Alessi, neo presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro del capoluogo siciliano - ci hanno comunicato un fabbisogno di personale per i prossimi mesi di circa 1.300 figure professionali, soprattutto nei settori terziario, ristorazione e startup".

"Da gennaio un’impresa siciliana che vorrà assumere ricorrendo a incentivi avrà a disposizione, per i giovani under 35, una sovrapposizione di quattro incentivi (Garanzia Giovani, bando per le donne, Bonus assunzione Giovani e Bonus Sud), col rischio di disperdere risorse in più rivoli e di non riuscire a utilizzarle tutte; mentre per gli over 36 non ci sono misure. Solo il Reddito di cittadinanza, misura sociale che non riesce ancora a trasformarsi in misura di politica per il lavoro”, ha commentato Vincenzo Silvestri, presidente della Fondazione consulenti per il lavoro.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!