In Sicilia si tornerà a scuola il 12 settembre, niente limite ai viaggi d'istruzione

Nessuna restrizione su viaggi e gite d'istruzione, ma il prossimo anno scolastico in Sicilia sarà più lungo.

Pubblicata il: 13/05/2018

Nessuna restrizione su viaggi e gite d’istruzione, visite a musei e spettacoli cinematografici e teatrali. Stamattina, sul sito della Regione, è stato pubblicato infatti il decreto sul calendario scolastico 2018-2019, che era finito al centro di tante polemiche dopo l’annuncio dell’assessore Lagalla di voler introdurre un maggior numero di giorni di lezione in classe, a discapito delle gite fuori porta.

Anche se i viaggi d’istruzione sono salvi, in ogni caso, il prossimo anno scolastico in Sicilia sarà più lungo: 211 giorni anziché i 206 di quest'anno. Inoltre la festa della Regione siciliana, in calendario il 15 maggio, fra un anno non si accompagnerà alla sospensione delle attività didattiche. Le vacanze di Natale si accorceranno di un giorno: dal 22 dicembre al 6 gennaio, con rientro a scuola all’indomani dell’Epifania. Invece si protrarranno per un giorno in più quelle di Pasqua, dal 18 al 24 aprile.

Le lezioni prenderanno il via mercoledì 12 settembre (due giorni prima rispetto al 2017-2018) e l’ultima campanella suonerà a ridosso degli esami di maturità: martedì 11 giugno 2019. Le singole scuole potranno però adattare le date alle specifiche esigenze didattiche, anche anticipando l’apertura e concedendosi i consueti "ponti" in occasione delle festività nazionali: 1° novembre (Ognissanti), 8 dicembre (Immacolata Concezione), 25 aprile (Liberazione), 1° maggio (Festa del lavoro) e 2 giugno (Festa della Repubblica).

