Infermieri: 194 nuovi posti in Italia

Le Aziende Sanitarie di diverse regioni italiane hanno indetto alcuni concorsi pubblici per la ricerca di infermiere/i.

Le Aziende Sanitarie di diverse regioni italiane hanno indetto alcuni concorsi pubblici per la ricerca di infermiere/i. Ma vediamo nello specifico quali sono le ASL in questione e quanti sono i posti messi a concorso:

in Veneto si cercano 79 infermieri da inserire presso diverse aziende sanitarie (Istituto Oncologico Veneto, Marca Trevignana, Serenissima, Veneto Orientale, Scaligera);

da inserire presso diverse aziende sanitarie (Istituto Oncologico Veneto, Marca Trevignana, Serenissima, Veneto Orientale, Scaligera); in Campania l’azienda sanitaria locale Napoli 1 ricerca 25 infermieri (20 da inserire presso la U.O.C. Tutela della salute negli istituti penitenziari e 5 da inserire alla PO Capilupi di Capri); nel Lazio si cercano 50 infermieri da assumere presso l’azienda socio-sanitaria San Raffaele Monte Mario di Roma infine in Lombardia sono richiesti 40 infermieri da inserire presso l’azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi.

I requisiti validi per tutti i candidati sono: possesso della cittadinanza italiana; possesso dell’idoneità fisica all’impiego; non essere essere stati destituiti o dispensati da un pubblico impiego; godimento dei diritti civili e politici etc.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti devono indicare: nome e cognome; data e luogo di nascita e la residenza; il possesso della cittadinanza italiana; la posizioni nei riguardi degli obblighi militari etc.

La domanda di partecipazione per il concorso di 50 infermieri presso l’azienda socio-sanitaria San Raffaele Monte Mario di Roma dovrà essere presentata entro le ore 12 del giorno 21 marzo 2019 mentre per gli altri concorsi bisogna aspettare la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per verificare nello specifico tutti i posti messi a concorso potete cliccare qui

Fonte: http://suntini.it/diariolavoro_infermieri_feb_2019.html

