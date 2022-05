PNRR

Infrastrutture, Alaimo: ''Online bando per dotare Comuni di professionisti per progetti PNRR. Basta perdere milioni di euro''

I profili professionali ricercati sono: tecnici ingegneri e architetti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/05/2022 - 10:26:18 Letto 864 volte

E’ online l’Avviso dell’Agenzia per la Coesione territoriale che contribuirà a supportare gli enti locali del Mezzogiorno per la definizione e attuazione degli interventi del PNRR, grazie alla collaborazione di professionisti altamente specializzati. Si attua così la norma contenuta nel D.L. ‘Recovery’ (decreto-legge n. 152/2021, convertito in legge n. 233/2021), che destina 67 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare al PON ‘Governance e Capacità istituzionale 2014-2020’.

I profili professionali ricercati sono: tecnici (ingegneri, architetti) esperti di opere pubbliche, per rilanciare la progettazione di opere e di infrastrutture dei servizi territoriali; esperti in gestione, monitoraggio e controllo, per la gestione amministrativa, contabile e la rendicontazione della spesa; esperti settoriali di policy a supporto della partecipazione ai bandi, come esperti di specifiche politiche pubbliche o di area amministrativo-giuridica.



“C’è un ostacolo che negli anni ha fatto perdere milioni di euro ai comuni, soprattutto al Sud, legato alla mancanza di figure professionali specializzate che potessero occuparsi della progettazione e gestione delle opere pubbliche - spiega la parlamentare Roberta Alaimo - Un problema che come Movimento 5 Stelle abbiamo affrontato chiedendo al Governo risorse per dotare le pubbliche amministrazioni proprio di quelle figure fondamentali per non perdere ancora milioni di euro di finanziamento. Con questo avviso pubblico interveniamo in vista del PNRR. Da anni mi interesso al tema della carenza di organico nelle PA e ho anche depositato una mozione in Parlamento per dare sostegno agli enti locali in modo da metterli nelle condizione di spendere i fondi stanziati”.

